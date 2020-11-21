金馬紅毯／徐若瑄上下全開抗白靈　「驊森」CP帥贏全場！

2020 年第 57 屆金馬獎於國父紀念館盛大登場，現場星光熠熠，女星在黑白色彩中注入不少鮮豔亮色，一襲螢光桃紅色禮服現身的徐若瑄上下全開，對抗衣不驚人死不休的白靈！而男星在維持紳士氣質之外，創意十足地多有嘗試，豐富展現多元視覺效果。以《刻在你心底的名字》聲名大噪的「驊森」CP 則帥贏全場，尖叫聲不斷！

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▲楊千霈。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲楊千霈。（圖／NOWnews影像中心）

第 11 度擔任星光大道主持人的楊千霈，穿上由林莉婚紗 LinLi Boutique 量身打造的專屬銀白漸層流蘇輕禮服，背後以 5 款不同的珠鑽手工縫製出美背設計，行進間流洩自然律動感，尤其繞頸削肩的剪裁烘托楊千霈骨感的鎖骨與肩線，閃爍迷人。

▲范少勳。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲范少勳。（圖／NOWnews影像中心）

范少勳以合身剪裁的釦飾西裝步上紅毯，引發第一場尖叫聲！胸前一只鑲嵌 261 顆圓形切割密鑲鑽石、總重約 1.09 克拉的 BVLGARI Serpenti 系列白 K 金鑽石胸針，十分亮眼。佩戴 BVLGARI 寶格麗 OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 緞面拋光精鋼超薄自動腕錶及同品牌珠寶耳環與戒指，為纖瘦身型帶來份量感，成功聚焦！

▲謝欣穎。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲謝欣穎。（圖／NOWnews影像中心）

謝欣穎穿上全白長禮服現身，聰明避開有著份量感的珠飾設計領口，僅佩戴 De Beers Diamond Legends 高級珠寶系列 Vulcan 鑽石珠寶耳環及戒指，腳踩 René Caovilla 經典銀色 CLEO 系列蛇形水鑽高跟鞋，簡潔大方。

▲林柏宏。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲林柏宏。（圖／NOWnews影像中心）

林柏宏以黑色大領片設計的純白西裝步上紅毯，為黑色高領上衣搭配雙色多層次珍珠鏈條項鍊，相當吸引目光。

▲徐若瑄。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲徐若瑄。（圖／NOWnews影像中心）

穿著螢光桃紅色墊肩深 V 禮服步上紅毯的徐若瑄，佩戴超過一千六百萬的伯爵 PIAGET 珠寶，令人眼睛為之一亮！以開高衩的傘狀縐褶下襬，中和了上半身的銳利線條，非常高明！可惜過長的項鍊在開到腹部的深 V 線條上略顯累贅。

▲謝盈萱。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲謝盈萱。（圖／NOWnews影像中心）

綁著高馬尾、穿上優雅黑色禮服現身的謝盈萱，在材質硬挺的大 V 形上身剪裁與腰間綴上晶亮裝飾，對比輕盈透紗的不規則裙襬，搭配破千萬的 De Beers 鑽石珠寶，俏麗可人。

▲「驊森」CP。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲「驊森」CP。（圖／NOWnews影像中心）

▲曾敬驊。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲曾敬驊。（圖／NOWnews影像中心）

曾敬驊穿著全套 DIOR Tailleur Oblique 黑色羊毛混紡馬海毛緞面細節晚宴服出席，內搭 CD 刺繡白色純棉府綢襯衫、CHRISTIAN DIOR ATELIER 字樣黑色絲質領帶，搭配黑色小牛皮德比鞋，俐落有型。

▲陳昊森。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲陳昊森。（圖／NOWnews影像中心）

而陳昊森則穿著 GUCCI DIY 訂製系列雙排釦禮服西裝、愛心刺繡襯衫搭配繫帶皮鞋，胸口呼應典禮佩戴 FESTA 系列頂級縞瑪瑙與鑽石馬頭造型胸針，非常切題！佩戴寶格麗 BVLGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON 超薄陀飛輪腕錶、B.zero1 Design Legend 設計傳奇系列三環戒指、B.zero1系列三環戒指，帥度破表。

▲孫可芳。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲孫可芳。（圖／NOWnews影像中心）

孫可芳則穿著一襲 H&M 2020 年 Conscious Exclusive 秋冬系列的訂製款草綠禮服，高品質再生聚酯纖維 RENU 在柔和結構中，增添立體剪裁的華麗荷葉邊設計，搭配近五千萬的 Tiffany & Co. 黃鑽與白鑽項鍊與手鍊、總重逾 6 克拉的濃彩黃鑽耳環，輕飄飄地彷彿小精靈步上紅毯。

▲陳淑芳。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲陳淑芳。（圖／NOWnews影像中心）

呼聲極高的陳淑芳，以一套披肩式粉紅禮服登上紅毯，優雅的垂墜效果展現雍容華貴氣質。右肩點綴著粉彩淡綠珠飾，不僅在視覺上形成亮點，也與鞋款相呼應。禮服映襯著她可愛的粉色腮紅，氣色極好，相當討喜。

▲莫子儀。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲莫子儀。（圖／NOWnews影像中心）

莫子儀穿上 APUJAN 特別訂製的全套拼接西裝步上紅毯，肩部上銜接著不同色塊，展現細膩的漸層色調，搭配「奇妙森林」印花領帶，展現他神秘的帥氣風采。

▲劉冠廷。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲劉冠廷。（圖／NOWnews影像中心）

劉冠廷穿著路易威登 LOUIS VUITTON 2020秋冬系列漸層三件式西裝，將主打的傳統剛陽廓型結合漸變色調，以誇張的提花編織設計重新演繹經典三件式西裝，營造出從淺藍色到深藍色的漸變色彩，很有視覺效果！佩戴卡地亞 Cartier Santos de Cartier 大型鏤空精鋼腕錶，搭配祖母綠及鑽石 Panthère de Cartier 美洲豹鏤空戒指，氣勢十足。

▲陳雪甄。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲陳雪甄。（圖／NOWnews影像中心）

陳雪甄以 LinLi Boutique 首度曝光的 2021 春夏新款黛藍漸層晚禮服踏上紅毯，在粉膚色水晶網紗內層上使用法國進口的黛藍蔥紗和紺青漸層布料堆疊縫製，搭配手工鑲嵌的 Swarovski 水滴狀爪鑽、珍珠及水晶，自胸前延伸至後腰肩帶，燦亮顯露美背，佩戴伯爵 PIAGET 超過一千七百萬的頂級珠寶，美麗大器。

▲陳柏霖。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲陳柏霖。（圖／NOWnews影像中心）

好久不見的陳柏霖穿上大領片設計的天鵝絨全套復古西裝，佩戴同色系蝴蝶領結，笑開來展現深邃酒窩，展現駕輕就熟的紳士風範。

▲李心潔。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲李心潔。（圖／NOWnews影像中心）

打扮成花仙子的李心潔，狀態極好、充滿笑容地步上紅毯，粉色漸層的層層花瓣，彷彿在黑色透視禮服上掀起圈圈花舞，浪漫至極。

▲桂綸鎂。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲桂綸鎂。（圖／NOWnews影像中心）

而桂綸鎂以柔和的燦白色禮服現身，細膩紋路質材搭配透紗的層次感、寬領及蓬鬆喇袖設計，為素雅面料帶來趣味，氣質可人。

▲白靈。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲白靈。（圖／NOWnews影像中心）

最後不忘介紹大家最期待、衣不驚人死不休的白靈，穿上有如紅色鏤空鱗片設計而成的串珠肉胎繫帶禮服步上紅毯，裙襬接上寫有「愛 Love和平」字樣的金色布簾，有如鯉魚躍龍門般為大家帶來啟示。

▲白靈。（圖／NOWnews影像中心）