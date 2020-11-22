國道1號凌晨休旅車翻覆 4死2輕重傷
文/中央社
calendar_today2020-11-22 09:44:48
（中央社記者郝雪卿台中22日電）一輛休旅車22日凌晨2時在國道1號台中系統交流道過彎時不慎翻覆，休旅車上6人遭拋飛至車外，其中4人當場失去生命跡象，送醫後不治；另2人輕重傷，詳細原因待進一步調查。
台中市消防局表示，一輛休旅車凌晨2時餘行經國道1號南下166K處的台中系統交流道匝道時疑過彎撞護欄而翻覆，車上駕駛及乘客都拋飛至車外，根據通報，一名傷者倒在高速公路車道上，請求消防局派員協助，消防局立即派遣后里分隊消防車前往現場。消防局指出，救護人員趕到現場救援，傷者表示當時車上共有6人，全被甩至車外，消防人員在車禍現場附近，包括雜草堆及路肩處，陸續發現其他5人，其中4人當場失去生命跡象，連同輕重傷的2人，分別送往台中榮總、中港澄清及豐原醫院搶救。
消防局表示，命危4人送醫後，仍告不治，豐原醫院表示，其中2名送到醫院命危的傷者，先後宣告不治，但兩人都有酒精反應，車禍是否涉酒駕釀禍及真正的事發原因，仍待進一步調查釐清。
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