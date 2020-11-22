改車族注意　中市加強取締噪音車輛

台中市政府環保局今年與警察局、中區監理所聯合稽查民眾陳情噪音熱點，1至10月共攔檢544輛車次，檢驗不合格共237輛，累計裁罰達55萬800元，環保局表示，明年預計將租賃6套固定式、2套移動式聲音照相設備，配合行政院環保署正研訂的車輛行駛中噪音管制標準，加強取締。

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環保局代理局長陳宏益表示，中央正研訂車輛行駛中噪音管制標準，未來若「聲音照相」記錄到車輛音量超標可直接開罰，使用的科學儀器均須事先送環境檢驗所比測，確認設備性能；環保局預計明年租賃8套聲音照相設備，配合中央法令強化取締噪音。

環保局表示，今年1至10月環、警、監聯合稽查噪音熱點，共攔檢544輛車次，檢驗不合格共計237輛，累計裁罰55萬800元；另執行「高噪音機動車輛攝影系統」監測30場次、攔查4場次，並配合警察局通報案件，通知2,530輛有改裝致噪音污染疑慮的車輛到檢，檢驗不合格共33輛，累計裁罰6萬300元，後續並要求車主限期改善。

環保局指出，民眾若發現噪音車輛，可記錄車號、發現地點、時間及妨害安寧事實或違規證據(例如照片或影片)，直接至「噪音車檢舉網站」通報，點「我要報案」登打所需資料，系統受理後環保局將依法通知車輛到檢，若檢測不合格則依法告發處分，並要求車主限期改善。