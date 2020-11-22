中國新增17例確診　內蒙上海都現本土個案

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其中3例為本土個案，分別為內蒙古2例，上海1例。境外移入則有14例，分別為福建4例，上海3例，陝西2例，北京1例，天津1例，浙江1例，廣西1例，四川1例。
當天新增治癒出院9例，解除醫學觀察的密切接觸者1107人，重症病例較前一天增加4例，無新增死亡病例，也沒有新增疑似病例。
截至21日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團通報，現有確診病例316例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6431例，無現有疑似病例。
無症狀感染者方面，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團通報新增11例，當天轉為確診個案1例，都是境外輸入。
另外，香港特別行政區5560例，出院5248例，死亡108例。澳門特別行政區維持46例，且都已出院。
另據陸媒紅星新聞，內蒙古滿州里市新增2例確診病例後，當地疫情防控工作指揮部宣布，對2名確診病例所居住的社區實施封閉管控，且將對市民展開全員核酸檢測。
滿州里市官方也宣布，嚴禁聚餐、宴會等大規模聚集活動；學校、幼兒園及培訓機構暫停教學活動。另外，滿州里火車站已停運，滿州里機場也暫停「經呼飛」（經內蒙古首府呼和浩特中轉）的服務。（編輯：賴言曦/沈朋達）1091122