霹靂打造廟街專屬劇本　侯友宜邀大家來新莊串門子

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侯友宜還與霹靂知名角色素還真及一頁書來場英雄相見歡，並且由新莊在地超過一甲子的招牌「新西園掌中劇團」和國際知名的「霹靂布袋戲」，進行傳統與新潮偶戲的街頭匯演，霹靂還為新莊廟街量身打造專屬劇本，以說書人的方式進行「行動式劇場」，重現新莊廟街過往風光，新北市長侯友宜在活動前後分別參拜慈祐宮及武聖廟，
侯友宜表示，這次活動連線「新莊文藝中心」及300年歷史的「新莊廟街」成為演出場域，合計超過10場活動及超過15支的表演團隊。同時串聯許多在地資源，有慈祐宮、武聖廟、新莊文藝中心、新莊區公所、廟街商圈、晌仁和等，還有在地青年帶來很多創意，讓傳統廟宇和偶戲文化，有了創新風貌，結合地方資源，讓大家看加不一樣的新莊。
新北市文化局表示，今日活動由在地專業團隊「丹鳳雅藝舞蹈團」及响仁和第三代王凱正帶領的「春响禪鼓班」打頭陣，緊接著是「新西園掌中劇團」及「霹靂布袋戲」的傳統與現代偶戲街頭匯演。
最受戲迷矚目的焦點，便是15組Coser和正港霹靂英雄一起走上紅地毯、秀創意，其中包含台日首度合作的布袋戲電視劇「東離劍遊記」角色亮相，以及霹靂特為新莊廟街量身打造專屬劇本，以說書人的方式進行的「行動式劇場」，重現新莊廟街過往風光。
此外，現場還有許多豐富活動，如廟街好神集章令、廟街文化故事圖文展、知名繪師PAPARAYA創作的新莊百年廟宇看板打卡點、資深講師何良正深度導覽、武聖廟及新莊區公所合作的民俗體驗活動，包括迷你轟砲台、捏麵人和麥芽糖DIY等，以及能與霹靂英雄近距離接觸合影的見面會，讓平日不常來的年輕人，也到此留下深刻美好的回憶。