東京創週日病例新高 北海道人均新增染疫數居冠
中央社
calendar_today2020-11-22 18:09:56
（中央社東京22日綜合外電報導）日本東京都今天新增391例確診病例，創新增病例最多的一個星期日；北海道今天新增245例，並發生醫院群聚感染，累計病例逾7000例，持續在每10萬人口新增病例數居冠。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增391例確診病例，連續5天單日病例逾300例，也是新增病例最多的一個星期日。東京都至今累計病例數3萬7708例，重症患者跟昨天一樣同為40人。
北海道今天新增245例，其中旭川市新增40例創當地新高，且這40例包括旭川厚生醫院發生的28例群聚感染病例。
北海道第一大城札幌市新增153例，整個北海道至今累計病例數已逾7000例，來到7163例。
沖繩時報報導，沖繩縣今天新增32例，連續58天單日病例達2位數，累計病例數3999例。截至21日的最近一週每10萬人口新增病例數，北海道以31.02例居冠、大阪府21.25例居次、東京都18.84例排名第3、沖繩縣17.64例排名第4、愛知縣13.48例排名第5。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1091122