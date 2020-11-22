秋鬥大遊行民進黨神隱 侯友宜向蔡英文喊話：站出來
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-22 17:50:15｜update2020-11-22 17:51:08
1122秋鬥大遊行熱鬧登場，反萊豬和聲援言論自由是主要訴求，新北市長侯友宜下午1點半到場聲援，隨即前往新莊廟口參拜當地的信仰中心慈祐宮，他在受訪時批評中央，到現在都沒有做好萊豬的配套措施，蔡英文總統應該站出來，回應人民的質疑。
侯友宜下午1點半抵達中正紀念堂附近，參加新北戰警隊的隊伍走了半小時左右，就趕往下一個既定行程，到了新莊廟街，第一件事就是趕快向媽祖請示報告，希望在媽祖的庇護之下，大家能夠平安健康。侯友宜在受訪時，還是念念不忘反萊豬，他拿著布袋戲偶，民間演義故事大明英烈傳當中，類似包公懲奸除惡角色的鐵公，告誡新西園掌中劇團團長許正宗，扮演的兒子角色，做生意千萬不能賣萊豬，如果用萊豬就是危害百姓的身體健康。昔日與秋鬥遊行發起單位關係密切的民進黨，如今蔡英文和蘇貞昌都神隱起來，不願直接回應民眾的訴求，侯友宜說，萊豬要進來，中央到現在都沒有做好，讓民眾非常擔心，與其在中下游把關，不如在上游就不要進來。