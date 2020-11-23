手工水餃有多賺？內行曝「真實利潤」猛搖頭：價格很重要

水餃因能簡單料理，不但價格親民、擁有多種內餡又有飽足感，深受不少民眾喜愛。不少民眾會買來手工水餃放在家裡冷凍，懶得下廚或出門只要輕鬆下鍋就能享受美味，不過手工水餃的售價也因為品牌、地區而有差異，其中真實利潤如何也掀起網友討論熱議，更有內行人曝光手工水餃店面「利潤所在」。

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有網友今（22）日在PTT提問「手工水餃好賺嗎？」，同時表示自己是自耕農，由於考量到農作收入入不敷出，於是打算靠種韭菜及高麗菜，再與賣豬肉的高中同學訂黑毛生鮮豬肉當作內餡，打算以主打「自產蔬菜」的手工水餃來打出口碑，原PO接著表示他還計畫好一顆只賣8元，搭配自家住風景區附近，可以透過人潮創造聲量。

▲手工水餃是不少台灣人會買在家中當正餐、點心的好夥伴。（圖／翻攝Pexels）

不過這篇貼文曝光後，立刻就掀起正反兩派網友意見，有支持的網友就建議「不要難吃、行銷做得好，基本上你餓不死」、「先專注於得獎再搞宅配，很多人喜歡那種名品」、「只要料好實在，重點要好吃，一顆8元沒什麼吧」，也有內行解釋手工水餃店鋪的利潤來源「純賣水餃很難賺，客人額外買的湯品利潤比較高」、「調味才是關鍵」、「有的店家賣的貴反而有人買，價格很重要」。

但也有網友就擔心的表示「現在沒有人在做市場經營會先窮死，都流行網路行銷」、「水餃太久沒冰會臭掉，除非馬上要回家不然購買的機率不高」、「千萬不要用人工你會哭死，品質不穩定又沒效益」、「真的推用機器設備包餃子，手工製作你會累翻，餃子大小品質也不穩定」。（編輯：楊智傑）