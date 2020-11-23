美軍少將旋風訪台？李正皓揭「背後意義」：超過政治宣示

昨（22）天晚上6點，1架美國灣流私人商務機抵達台北松山機場，外媒《

，飛機上搭載的是美國海軍印太情報總指揮官史達曼少將（Michael William Studeman）。對此，前中國國民黨青年團執行長李正皓分析「背後意義」，認為若該消息為真，那就代表「台美之間戰略的合作已經全面展開，而且是個不可逆的過程」。

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李正皓在臉書發文指出，史達曼少將曾任夏威夷聯合情報行動中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、美國海軍情報局中國第一任高級情報官，以及美國艦隊司令部指揮官倡議組織的第一任主任，目前則是位於夏威夷火奴魯魯的美國印度太平洋司令部J2部門的指揮官（Director），而美國印度太平洋司令部J2部門的工作任務正是印太情報蒐集與分析。

李正皓認為，如果說美國環保部長惠勒（Andrew Wheeler）來台灣的意義是政治宣示大於實質意義；那史達曼少將這類在美軍中負責對中、對印太最機敏任務的人物來訪台灣，其中蘊含的實質意義絕對遠大於政治宣示，同時也意味著台灣在美國印太戰略中的重要角色。不過，現在仍得等待相關單位證實此消息的真偽。（編輯：許苡晴）