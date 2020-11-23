不等年終！近9成上班族想跳槽　創8年新高

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調查顯示，多數人計畫跳槽的理由，都是不滿薪資狀況，年前轉職者平均希望，能比原來工作加薪8455元，假如「老東家」真的想慰留勞工，平均則需加碼9203元，等於比前者多748元，高出8.8%左右。
上班族最熱門的年前轉職行業，位居排行榜前5名分別為科技資訊業（31.7%）、餐飲住宿與休閒旅遊業（30.1%）、傳統製造業（25.5%），以及批發零售與貿易業（22.2%）、金融保險與會計統計業（19.2%）。
另外，調查也顯示，合計有高達88.3%的企業表示，在農曆年前有徵才計畫，為近3年新高，其中59.9%屬於填補離職後空缺，其餘28.4%則是要擴編。其餘沒有徵才計畫的，又有4.1%的公司指出，目前遇缺不補，還有7.6%的企業坦言，正在進行人事精簡。
而對於年前提辭呈，有29.6%的人評估，若在牛年過年前提出辭呈，對年終獎金或分紅不會有任何變化；認為會有損失的，合計67.6%：其中39.1%認為會完全拿不到；28.5%則認為會減少，平均預估，會因此損失掉4.5萬元的獎金或分紅。
yes123求職網發言人楊宗斌建議，如果任職企業在過去幾年，「很少或者不發」年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比年後轉職潮來得少。
楊宗斌進一步分析，以機會成本估算，假如能找到一份新工作，月薪又比現在高出3千到4千塊，等於年薪多了3.6萬到4.8萬元，就能抵消掉前述約4萬5的獎金分紅損失，可以較無顧慮去尋找新東家、換跑道。