不等年終！近9成上班族想跳槽　創8年新高

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不等年終！近9成上班族想跳槽　創8年新高

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-23 10:55:24

▲詐欺集團成員多以被害人涉及刑案等詐術，使高齡長者誤以為真，再假扮司法人員，要求被害人至金融機構提領大筆現金。（圖／資料照，記者郭俊暉攝）
▲人力銀行今（23）日公布年前跳槽風與企業徵才熱調查顯示，距離發年終不到90天，但有高達八成九上班族想跳槽！（示意圖／NOWnews資料照）
台灣防疫有成，經濟成長率有望「保一」，不過景氣變數多，加上擔心年終獎金縮水，人力銀行今（23）日公布年前跳槽風與企業徵才熱調查顯示，距離春節不到90天，有高達八成九上班族想跳槽！想轉職比例創下8年新高。
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根據yes123求職網調查顯示，有高達88.8%的上班族，會考慮在農曆年前換工作，比例不但比過去3年同期多，更續創8年新高。其中有60.2%上班族透露，早就開始投遞履歷，41.8%屬於已經開始尋找，但尚未有面試機會，18.4%屬於已經開始尋找，且已有面試機會。
調查顯示，多數人計畫跳槽的理由，都是不滿薪資狀況，年前轉職者平均希望，能比原來工作加薪8455元，假如「老東家」真的想慰留勞工，平均則需加碼9203元，等於比前者多748元，高出8.8%左右。

上班族最熱門的年前轉職行業，位居排行榜前5名分別為科技資訊業（31.7%）、餐飲住宿與休閒旅遊業（30.1%）、傳統製造業（25.5%），以及批發零售與貿易業（22.2%）、金融保險與會計統計業（19.2%）。

另外，調查也顯示，合計有高達88.3%的企業表示，在農曆年前有徵才計畫，為近3年新高，其中59.9%屬於填補離職後空缺，其餘28.4%則是要擴編。其餘沒有徵才計畫的，又有4.1%的公司指出，目前遇缺不補，還有7.6%的企業坦言，正在進行人事精簡。

而對於年前提辭呈，有29.6%的人評估，若在牛年過年前提出辭呈，對年終獎金或分紅不會有任何變化；認為會有損失的，合計67.6%：其中39.1%認為會完全拿不到；28.5%則認為會減少，平均預估，會因此損失掉4.5萬元的獎金或分紅。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，如果任職企業在過去幾年，「很少或者不發」年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比年後轉職潮來得少。
楊宗斌進一步分析，以機會成本估算，假如能找到一份新工作，月薪又比現在高出3千到4千塊，等於年薪多了3.6萬到4.8萬元，就能抵消掉前述約4萬5的獎金分紅損失，可以較無顧慮去尋找新東家、換跑道。
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