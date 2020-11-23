對抗假訊息　蔡英文：台灣模式是民主面對極權的最佳示範

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蔡英文表示，台灣在防疫期間形成一套台灣模式（Taiwan Model）；在對抗假訊息方面，也有一個相對應的「台灣模式」，擁有正確訊息的公民和強而有力、信心滿滿的民主制度就是最好的防禦手段。同時，台灣經驗更是民主價值在面對威權勢力重要之戰的最佳示範。
蔡英文演說中文全文翻譯如下：
彭吉利南主席、Abaya秘書長、亞洲自由民主聯盟的朋友，各位貴賓早安，在開始前我想先對彭吉利南主席獻上我最誠摯的感謝，讓我在今天第13屆亞洲自由民主聯盟（CALD）大會開幕發表主題演講。我也想藉此機會對CALD成員，對於民主進步黨和台灣的堅定支持表達讚賞和感謝。今天，我很高興看到疫情無法阻礙我們透過現代科技和視訊會議，共同聚集在此討論對我們區域至關重要的問題。
我曉得您們之中一部分的人曾於今年1月來到台灣，觀察台灣的總統選舉，並目睹我連任成功。希望疫情緩和後，尚未來過台灣的CALD的成員，有機會能夠來台灣，親自、親身體驗我們充滿活力的民主。
今年大會的主題非常重要：如何處理民主所面對的挑戰，尤其是在疫情之下，這些挑戰更加令人感到害怕，而其中一個挑戰就是假訊息。近年來，網路的可及性允許威權力量制訂出更加精密的戰略，並利用民主制度的開放性來達成特定目的和利益。假訊息儼然已成為這些威權勢力的基本手段，這對世界各地的民主國家構成了重大威脅。而台灣則是站在此種攻擊的最前線。
資訊操縱一直以來是獨裁國家用來破壞民主國家的的工具。在過去的幾年內，這種令人不安的趨勢已成為對台灣的常態威脅，不僅影響政治、分化社會、更導致在人際和家庭關係中出現分裂。資訊操縱者用盡一切方式試圖利用民主之開放來影響我們選舉的結果，並且試圖利用我們的言論自由，將專制取代我們的民主制度。
根據哥德堡大學Varieties of Democracy (V-Dem)研究指出，台灣在2019年所接觸到境外具有誤導性的假訊息比其他179個研究對象國家都還更加頻繁。在新冠狀病毒疫情之下，我們觀察到所有類型的假訊息攻擊都明顯地增加，其中包含試圖在我們公民心中創造疑慮，以及詆毀我們對政府打擊新冠狀病毒之努力。面對駭人的假訊息之挑戰，台灣和台灣人不但沒有受挫，我們更是堅持不懈。在過去的幾年內，我國政府和民間社會成員一直在合作，以減輕這類「訊息疫情（infodemic)」的所影響範圍和程度。
在法律層面上，台灣立法院去年通過了幾件法案-禁止散布假訊息，尤其來自於敵對的境外勢力的假訊息。同時，及時的反應和透明度是有效防禦假訊息之關鍵。對此，我國政府機構定期舉行新聞簡報，並適時對大眾進行官方澄清。
在數位政委唐鳳的領導下，政府機構根據 <3Fs原則> 制定了他們的官方回應-快速、公平和有趣(fast, fair and fun)。透過發佈簡單有趣的圖卡，以捕捉公民的注意力，接著再向他們說明事實。更重要的是，台灣充滿活力的民間社會和科技界在此次打擊假訊息貢獻重大，同時並確保我們的自由言論和民主價值受到維護。這些都要歸功於以下組織：台灣事實查核中心、Cofacts真的假的、g0v台灣零時政府、MyGoPen、台灣民主實驗室、IORG等。除了發表事實查核和威權慣用資訊操縱手法之詳細報告，假新聞清潔劑Fake News Cleaner和財團法人開放文化基金會等組織，也開發了媒體辨識課程計劃，並到國內各地銀髮社區和學校等地方，教育我們的公民關於假訊息的負面影響。
另外，公民科技組織也開發了台灣人氣聊天軟體檢查訊息真偽的機器人，讓台灣使用者在收到親友所傳之連結時能夠進行事實查證。在政府和民間社會組織的聯合努力之下，大多數的台灣人現在都能夠了解假訊息對民主嚴重的負面影響，並明白此問題應由政府有效地來處理。
此外，我國政府還與社群媒體和科技公司合作，其中包含臉書、Line、Google、奇摩和PTT。在雙方共同努力下，協助促進透明度和實施自我查核和事實查核機制，以識別和管理假訊息。在台灣，我們聯合抗疫的方式又稱為「台灣模式(Taiwan Model)」。在對抗假訊息方面，我們也有一個相對應的台灣模式。擁有正確訊息的公民和強而有力、信心滿滿的民主制度就是最好的防禦手段。同時，台灣經驗是民主價值在面對威權勢力重要之戰的最佳示範。
台灣就是一個例子，展現出一個民主國家如何在不損害民主程序、制度和價值之前提下，制訂出打擊假訊息策略和方式。
台灣非常樂意向所有區域內的友國和CALD的朋友們分享我們的經驗。唯有透過所有人的齊心協力，我們才能有效地在區域內對抗假訊息。在此，我必須再次重申，今日我們所有理念相近的盟友們齊聚一堂非常之重要。我深信接下來的大會期間會有非常熱絡的討論。最後，我想再次感謝亞洲自由民主聯盟的邀請，並預祝此次大會圓滿成功。期待近期內大家能有更加頻繁、緊密的合作機會，我們在台灣相見！謝謝。