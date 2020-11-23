美官員訪台？府方默認：不公開行程
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-23 14:38:43
昨（22）日傍晚搭乘一架由灣流五型改造成「C-37A」的私人商務機降落松山機場，外傳是美國官員低調訪台。對此，總統府發言人張惇涵今（23）日接受媒體訪問時默認此事，並強調由於此次為不公開行程，基於台美互信，不會透露是哪位官員訪台。
針對美國官員來台，外傳可能是美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）或美國海軍印太情報總指揮官史達德曼（Michael William Studeman），不過張惇涵今日接受媒體訪問時強調，台美有很多的互動跟交流，但由於美方這次訪台是不公開行程，所以不會透露是哪位官員訪台，相關行程、議題，府方暫時都不會證實，也不會有評論。張惇涵也說，從美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）到美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，都是2018年美國跨黨派通過《台灣旅行法》的具體實踐，也希望未來台美之間能夠更多的互動和交流，促進台美之間本身更好、更深的夥伴合作關係。至於接下來還會不會有其他美國官員訪台的規劃？張惇涵表示，如果有相關訊息，或是有相關的定案或進展，外交部都會對外向國人做說明。