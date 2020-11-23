週年慶開跑　陳其邁邀大家來高雄消費抽iPhone12、Gogoro

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經發局指出，民眾只要活動官網或官方[email protected]登錄「三倍券序號」、上傳「三倍券照片」及「使用三倍券單筆消費滿200元以上發票號碼」，即可收到一組抽獎序號，參加每兩小時抽「豪禮」機會，若手邊沒有三倍券的民眾，憑「單張500元以上發票」登錄，一樣可以擁有每4小時天天抽獎的機會，且越早登錄發票序號，中獎率越高！
高雄市長陳其邁表示，慶祝高雄百周年也為了刺激消費遂提供優惠，鼓勵大家拿三倍券來高雄消費，兩個小時就抽iPhone一支，24小時一天抽12次，每天中午12點、下午6點跟晚上12點，三個時段都會各抽出一輛的GOGORO 3 PLUS，若住宿在高雄，也提供四百元限量的高雄券，可以用在夜市、商圈，我們用這種無限迴圈的抽獎方式，越早來、在一個月裡都可以參加摸彩，和高雄一起歡度一百周年，來高雄消費正對時。
高雄市經發局長廖泰翔指出，就政府的統計數據，現在其實還有一百億的三倍卷都還沒有使用，所以希望大家三倍券可以先留著，在12月1日的時候都可以來高雄用，只要超過三倍券200元的最小面額，多花幾張就可以多幾次抽獎機會，而且抽獎機會絕對是超級高，從每一天、每兩個小時時時抽，邀請所有消費者十二月一起來高雄，把手上的消費券通通都用完，也請大家期待，後續將針對實體夜市再做額外的加碼。
六合夜市自治管理委員會主委莊其章也表示，市長很關心六合夜市，六合夜市最近負面新聞很多，大家都說六合夜市生意很差，其實沒有這麼嚴重，12月1日用三倍券結合200元的高雄券活動，獎品很多，希望消費者來六合路消費，也有大獎可以拿，讓六合路的生意更好，市長陳其邁也說，六合路好吃的東西很多，大家可能要花七天才吃得完，歡迎大家一起來。