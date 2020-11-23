週年慶開跑　陳其邁邀大家來高雄消費抽iPhone12、Gogoro

「每兩個小時，就有人在高雄抽到一台iPhone 12或Gogoro」，高雄市政府為振興經濟、慶祝高雄百歲，將於12月1日起推出「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，高雄市長陳其邁笑說「

。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市政府準備了破紀錄的398支iPhone 12和93輛Gogoro電動車等超多大獎，將於12月1日至31日的活動期間「每兩小時」抽出1支iPhone、每天3台Gogoro得主，打造全台最狂、中獎率超高的週年慶活動，民眾最低只要使用「200元三倍券」或「單筆消費滿500元」，到「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動官網或LINE活動官方帳號登錄發票參加抽獎活動，每兩小時就抽出一支iPhone、每天抽出三台Gogoro得主。

▲高雄市政府將於12月1日起推出「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，準備了破紀錄的398支iPhone 12和93輛Gogoro電動車等超多大獎等民眾消費抽獎。（圖／記者鄭婷襄）

高雄市長陳其邁表示，