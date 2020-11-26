修憲論壇／門檻下修　陳柏翰主張「立委選制要一併討論」

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在第一階段的立委院表決部分，雖然現在滿多政黨及公民團體主張從四分之三下修至三分之二，但陳柏翰表態：「我對這議題現在處於較反對態度。」憲法本身有它的最高原則及代表共同體，即全民意識的展現，不太能夠用一般表決的理論，也就是只要是多數就可通過，修憲必須比較嚴謹一點，還要搭配立法院每個席次背後代表的民意，目前我國立委選制是採並立制，有些政黨特別是最大黨，席次有時會被過度張顯。
他進一步指出，當年在修改立委選制時有點殘暴，從225席砍半變113席，過程中沒好好討論一個委員該如何代表民意，導致後面學日本並立制，反而導致有些政黨聲音被擴張，整體民意無法與立委席次符合的狀態。
以目前狀況來看，陳柏翰提到，民進黨的區域立委政黨得票率雖有50%多，但在立法院立委席次達逾60%，甚至2008年那年國民黨拿到近6成選票，席次因選制關係被擴張到7、80%以上，立法院某種程度無法完全符合社會民意展現，這也是為什麼要用較高門檻 ，希望修憲必須真的是所有政黨的共識，所以「基本上，我是不太贊成四分之三下修到三分之二。」
當然，如果真的要下修也可以，陳柏翰認為要有附帶條件，即「必須要連著立委選制一起討論」，比如可以學習德國的聯立制度，某種程度上能夠把席次與得票率完美結合的制度。雖然很多人會拿美國、韓國及日本等言金些民主表現較先進國家做比對，主張這些國會門檻都是三分之二，但他提醒，這只看到他們單一國會門檻 ，不要忘了美國除要參、眾兩院都要三分之二贊成，最後還要經過四分之三州議會同意，門檻比我國高很多。
日本雖然也是三分之二，但也要參、眾兩院都達三分之二，可能在眾議院因並立制，只要執政黨可以掌控，某種程度可以決定在眾議院的表決，但在參議院席次比例就沒這麼高，執政黨約50%左右，所以設更高門檻三分之二，意謂不要讓單一政黨控制國家憲政發展。
陳柏翰覺得我國立委選制應該學習德國聯立制度，特別是我國選制未改前，我國政黨算是較偏向多黨生態，即便某種程度也可在立法院拿到10%席次，但改並立制，即便在政黨拿到7%、10%選票，最後換算下來可能只有3、5席次立委，「目前我們的選制抹滅掉小黨的民意」，所以，陳柏翰主張學習德國聯立制，透過最後政黨票比例進行換算，政黨票拿多少占比的選票，就可以拿到多少席次。
陳柏翰也再次強調，除公民權、修憲門檻下修之外，立委選制也是非常需要做調整，尤其這次很難得十幾年沒討論修憲議題，應該在一併將立委選制拿出來做討論，即便他認為成功機率可能不大，因為某些政黨還是會有些擔憂，但對於修憲每個政黨都要很用心去努力去推動，讓支持者或中間選民也好，願意為國家憲政調整做表態。