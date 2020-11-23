外交部低調美國情報少將訪台 林俊憲：讓中國處境兩難
外交部低調美國情報少將訪台 林俊憲：讓中國處境兩難
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-23 16:56:54
美國官員來台訪問已經不是第一次，今年美國衛生部長阿札爾以及國務院次卿柯拉克兩位官員抵台。據路透社指出美國海軍印太情報總指揮官史達曼少將（Michael William Studeman）在昨日（22日）抵達台灣，台美雙方並未證實此消息。民進黨立委林俊憲表示，外交部及美方未公開訪台官員，會讓中國處境兩難，並認為台美這樣「半公開」的做法，是為了台灣的安全保障。
昨日（22日）傍晚傳出有一架美國行政專機C-37的私人飛機降落在松山機場，這架飛機與之前訪台的美國國務院次卿柯拉克搭乘的飛機同款。據悉，直到抵達台灣才打開識別訊號。對此，外交部說明：台美之間互動交流頻繁，對於美方官員來訪，我方表示歡迎，但由於此行程並未公開，基於台美互信，外交部沒有進一步說明，也沒有評論。同時，林俊憲在臉書上分析出兩點：第一；前兩次美國派官員來台的目的十分明確，是因民生公衛和經濟議題，呈現較少政治意味。因此我們可以推論出，這次訪台的美方官員可能是極為敏感的角色，所以才會不公開身份。第二；不公開訪台官員是誰，都會讓中國陷入兩難的處境，因爲知道有美國官員來台屬實，卻無法對外作出回應，也無法有任何挑釁的行為，否則會被外界認為破壞現狀。可以說是「啞巴吃黃蓮，有苦說不清」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼