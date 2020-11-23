籃球／在林志傑面前得分 他立志要當馬祖第一位國手
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-23 16:36:42
由台灣籃球「黃金世代」共同創立的「純粹做好事」歷時6年跑過20個城市22站，今(23)日來到第1階段的最後一站並舉行媒體發表會，陳世念透露，有個馬祖的小球員因為「野獸」林志傑，立志要當馬祖第一個入選中華男籃的國手。
黃金世代球員林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念及曾文鼎和籃球博士鄭志龍與共同創立「純粹做好事」，以自身籃球專長回饋台灣籃球，6人都會親自下鄉指導小球員，今(23)日第一階段最後一站在龍門國中舉行媒體分享會，並宣布即將展開第二階段計畫。陳世念透露前進馬祖時，遇到某位小球員在林志傑防守時投籃得分，「活動結束後，他私訊告訴我們，馬祖沒出過籃球國手，他投進之後信心就來了，說要成為馬祖第一位。給予他們目標和信心是我們最重要的任務。」
林志傑也對這次互動記憶深刻，表示很多小球員很努力在他們面前展現自己最好的一面，「沒想到最後給他投進了，我自己也蠻尷尬的，但是我也很開心，能讓他對自己更有信心。」
林志傑表示，很多小球員會問他如何練球，怎樣過人，他認為要回歸到基本功，「用簡單的方式、基礎的練習，去告訴他們基本功很重要，也讓他們能馬上聽懂並吸收。」