黑人來了！P聯盟會不會垮台？《肯尼NOW星球》第二集曝光
黑人來了！P聯盟會不會垮台？《肯尼NOW星球》第二集曝光
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 18:00:00｜update2020-11-23 19:06:09
台灣本土新職籃「P.League+」昨天才打完兩場官辦熱身賽，趁著這波籃球熱的延燒，知名球評「肯尼」高景炎所主持的NOWnews籃球新節目「肯尼NOW星球」，今天也將播出第二集，依舊是請聯盟執行長「黑人」陳建州陪大家聊球。
上一集高景炎和陳建州已經聊了許多，但相談甚歡的兩人依然有許多「料」還沒爆出來，本集節目談到前兩次球團自辦的熱身賽幾乎都滿場，陳建州透露在新竹辦熱身賽時，還因為進場人數太多，所以造成竹北交流道回堵五公里，交通大隊的隊長都來關切，「真的很抱歉，我還請他吃餅乾！」。此外，陳建州也說，新竹體育館的熱身賽進場人數大約為1萬6千人，首次熱身賽4場比賽的影片點擊量也已經快要達到200萬，最高在線人數曾經來到20幾萬人，而最熱門的新竹攻城獅對富邦勇士的比賽，單場就累積34萬人在線觀看。
不過節目也針對「台灣噴射機」張宗憲在季外惹出「麻」煩事解密，陳建州更是自爆過去往事，讓人期待這集的內容為何。