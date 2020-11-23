6年了！黃金世代期待下階段有陳盈駿等新生代一同做公益
6年了！黃金世代期待下階段有陳盈駿等新生代一同做公益
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-23 17:47:41
由台灣籃球「黃金世代」和籃球博士鄭志龍與共同創立「純粹做好事」，6年走過22站，主要發起人楊敬敏今(23)日表示即將展開第二階段計畫，並號召更多台灣籃壇好手一起做公益，陳盈駿、胡瓏貿都表達過參加意願。
由籃球博士鄭志龍與籃壇黃金世代球員林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念及曾文鼎，共同創立「純粹做好事」，今年已邁向第6年，今天第一階段最後一站來到台北龍門國中，除球員訓練外也舉行媒體分享會，分享這6年的點點滴滴。楊敬敏更透露接下來的第二階段計畫，「主軸還是放在籃球上，但希望可以結合不同公益單位，嘗試不同領域，做餅乾、蛋糕都可能會接觸，沒有限制。每一站我們也會討論，看有沒有來自當地的球員一同參與。」
「之前有問過盈駿、瓏貿，他們都想參加，但剛好卡到CBA賽季還無法來。」楊敬敏也表示，未來若有機會能與職籃P. LEAGUE+一起做公益，「就像NBA會做關懷社區的活動，希望台灣籃球員也能從事這塊，不只會打球也懂得回饋。」「純粹做好事」第一階段走過6年、20個城市、22站，楊敬敏和陳世念都只缺席過1站，除了6人親自參與訓練外，也曾邀請台灣籃壇其他重量級球星相是呂政儒、岳瀛立、林韋翰等人一同下鄉回饋基層，希望未來能邀請更多球員參與。