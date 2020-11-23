手機收陌生私訊！她見「特殊要求」傻了　眾怒轟：妳誰啊

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手機收陌生私訊！她見「特殊要求」傻了　眾怒轟：妳誰啊

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 17:55:18

▲網友突然收到陌生女子的私訊，打開一看到「要求」，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝自《爆廢1公社》及《pixabay》 ）
▲網友突然收到陌生女子的私訊，打開一看到「要求」，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝自《爆廢1公社》及《pixabay》 ）
隨著智慧型手機普及，有越來越多人會透過社群平台追蹤、認識日常生活以外的朋友。近日，就有網友抱怨，突然收到一個陌生女子的私訊，要求她按讚自己的粉絲專頁、IG，於是原PO就簡短回覆「恩恩」，沒想到這名女子卻直接爆氣狂嗆，讓人相當傻眼，貼文也引起熱議。
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這位網友在《爆廢1公社》貼出一張截圖，可以看到一名女子突然私訊原PO「方便貼文每篇按讚一下嗎？我真的要刪人了，難看死了，都不會自動一下」，原PO看到如此囂張的態度，也不想和這名女子起任何爭執，於是就簡單回覆「嗯嗯」。
▲女子看到原PO回覆「恩恩」兩字，立馬爆氣狂嗆。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲女子看到原PO回覆「嗯嗯」兩字，立馬爆氣狂嗆。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
原PO指出，沒想到這名女子卻因此爆氣，立馬回嗆「要按了嗎？IG、粉絲專頁都要，只要是貼文類的，每篇都要按到底」，這樣的態度也讓原PO相當不爽，直接質問這名女子「我不是正在按了，妳是在兇什麼意思的？」女子卻解釋「幫我全部補一補，因為你們都不會自動阿」，這讓原PO更火大發文「感覺她很想紅！讓她紅一下好了」。
許多網友看到也紛紛回應，「還要這樣提醒去按讚？」、「所以我說，她是誰」、「此文一出，她的每篇貼文都會破百怒吧」、「每篇都要按讚是怎樣，是有給錢嗎？為什麼要自動？」、「這樣就能當網紅嗎，重點她誰阿」、「這態度是在哈囉」、「還沒看過這麼囂張的」、「想紅想瘋了吧」。（編輯：許智超）
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