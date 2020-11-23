和夜店咖女友大吵！一看「勁爆影片」他氣瘋：竟然還2個

多數情侶在交往期間必定會因為個性、價值觀或其他原因發生爭吵，甚至以分手收場，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示女友是個「夜店咖」，某天他和女友凌晨發生爭吵，過了一天後女友發了在夜店的限時動態，甚至還「親了2個陌生男子」，讓他超生氣，貼文一出，引起網友熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示女友是個沒辦法不去夜店的人，近日他與女友凌晨4點多爭吵，原因則是女友嫌棄他要穿去耶誕城的穿搭，這讓原PO很不開心，認為女友並不尊重他，後來女友甚至掛他電話，「她每次不開心就會用不理我的方式，就算是她的錯，最後也變成是我道歉」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

豈料，朋友接連傳了2則影片，從影片中可以看見女生分別和2個不同的男子互動親密，甚至接吻，「她就這樣，讓我直接死了心，原本想說這樣就很超過了，結果她還跟第二個...」，他無奈說道「之前都很相信女友，就算夜店有朋友在，也不會想偷觀察她，事實證明我錯了」，原本他還要送一個價值2萬元的名牌化妝包給女友，「還好因為缺貨，還沒下單，小弟我在這裡奉勸各位，夜店真的，歡場無真愛，希望大家不要步上我的後塵」。



▲該名男網友的女友到夜店和兩名陌生男子接吻。（圖／翻攝自《Dcard》） 貼文一出，引起網友熱議，「真是可憐你了，你值得更好的」、「你這個朋友也夠挺你，我覺得他可以當徵信社了」、「迪卡的奇人異事比我吃過的飯還多了」、「有夠噁的 ，幸好我三觀已經刷成最新版了」、「幸好我都不去夜店的，祝施主早日脫離苦海」、「綠帽子，扣在我頭上，分了吧」、「好可怕噢」。

也有網友認為，「老實說我覺得你真正應該要分手的理由，不是因為你女友在夜店裡面和不知名陌生男子接吻。應該說，即便你女友去夜店，只要沒有做出超過範圍的事，基本上都不構成分手理由。而她今天在夜店亂親人，只能當作『分手的次要原因』。真正應該分手的理由，是當今天有衝突產生了，她的解決方法是習慣性冷戰，但卻會強迫你照著她的意思做，並且知道你會因為冷戰而難受，把這個方法當作『懲罰你，讓你聽話』的手段。假如不是冷戰，就是命令你，以一些你不能接受的方法要求你照著她的話做。這不是愛情噢，這叫做『情緒勒索』。其實反過來說，你也不由自主會用哭鬧崩潰的方法，希望她可以理你，也構成另一種情緒勒索的方式。簡單來說，你們兩人光是這點就絕對不適合」。（編輯：郭佩蓉）