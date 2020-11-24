還是跨不過「彭淮南防線」 新台幣早盤先貶後升近3角
還是跨不過「彭淮南防線」 新台幣早盤先貶後升近3角
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-24 09:32:14｜update2020-11-24 09:37:21
台股開紅，新台幣兌美元今（24）日早盤開貶後翻升，一度來到28.52元、升值近3角，但在中央銀行力守之下，新台幣早盤仍未跨過28.5元的前央行總裁彭淮南防線。
在新冠肺炎疫苗研發再次傳出好消息，加上美國總統當選人拜登將提名葉倫出任財政部長，美股4大指數收紅，台股今日開盤也上漲40.83點，加權股價指數以13918.84點開出，一度上漲73點，但目前翻黑下跌10餘點。國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，韓元早盤來到1111.05韓元兌1美元，日圓在104.51日圓兌1美元，人民幣兌美元中間價觸6.5809元，較前一交易日中間價貶值90基點。至於新台幣匯率表現，匯銀人士指出，今日早盤新台幣兌美元以28.81元、貶值0.7分開出，不過，由於月底出口商有實質拋匯需求，新台幣隨後止貶回升，並一度來到28.52元、升值2.83角，但若與前一交易日高點28.515元相較，新台幣早盤走勢也算偏弱，目前在28.521元震盪整理。