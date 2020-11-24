市民光榮感較韓市府時期提升11%　陳其邁：會更努力

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高雄市議員陳致中在質詢時也問到，今年是高雄改制100年，市長未來施政的目標，在歷史定位上如何定位自己？陳其邁說，他在高雄長大，從四歲就到高雄，大概有五十年的時間，對高雄有深刻的感覺，高雄的興衰，從過去從小漁村到輕工業、中山路大馬奔騰，到重工業的城市。
陳其邁強調，在整個全球的城市競爭裡面，高雄正面臨到一個最關鍵的時間，尤其在整個全球產業供應鏈重組的時候，高雄要抓住歷史機遇，從過去重工業的城市快速的跨到高科技的城市，一方面城市能夠加速轉型，另一方面又能夠有更好的生活環境，能夠成爲一個永續宜居的城市。
正在進行機車道拆除工程的民族路橋，有附近民眾抗議道晚上還在施工太吵，陳其邁指出，民族路是南北、高雄交通的要道，必須能夠縮短工時才能夠減少對交通的衝擊，所以相關施工單位已經調整施工的工序，那也加派人力，在早上八點到晚上八點的時間來施工，其他的時間不要施工，因為施工造成的噪音問題，身為市長對附近的居民造成不方便，感到很抱歉。
陳其邁說，他已指示工務局不能吵到別人，針對包商部分，市府也會再要求，昨天一大早也請民政局跟區長、里長、工務單位，挨家挨戶向附近所有的居民慰問，表達市政府的歉意，很抱歉因為時間也很趕，趕快用好才不會影響交通，對大家造成噪音困擾，尤其民族社區這邊感到很抱歉，會在工程管理上再跟廠商要求。