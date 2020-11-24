潛艦真能國造？蔡英文：實際成果將粉碎謠言

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今天是潛艦國造的大日子。回顧過去4年多來，政府決定潛艦國造後，從編預算、簽約、畫設計圖，到興建廠房，每一個階段，都是在創造國防自主的歷史里程碑。走在歷任政府沒有真正走過的這條路，確實有重重的挑戰，也會遇到種種的質疑。「不過，挑戰和質疑不會打倒我們，今天起，Made in Taiwan的潛艦，就要正式開始建造了。」

蔡英文也說，今天的動工具有3個非常重要的意義。首先，是透過動工，粉碎了許多不實的謠言。這一路走來，經歷過許多質疑和批評，甚至到今天為止，都還有人在懷疑，潛艦國造到底能不能成功。但因為過程中涉及許多機敏、不宜透露的事項，相關人員只能承擔偽訊息的挑戰，但她有信心，就像勇鷹高教機成功首飛的那一刻，所有謠言不攻自破一樣，潛艦動工就是證明實際成績、粉碎謠言的開始。

再者，透過潛艦動工，展現出台灣落實國防自主的強烈決心。蔡英文強調，和平靠國防，而堅實的國防，除了要有英勇的國軍，也要有精實的軍備。這幾年從沱江艦加速量產、勇鷹高教機首飛，再到今天的潛艦國造動工，在在都向國人展示出，國防自主的能量，已經一天比一天強化。

最後，是透過動工，讓世界看見台灣守護主權的強烈意志。蔡英文說，潛艦是海軍發展不對稱戰力、嚇阻敵艦圍繞台灣本島的重要裝備。過去很多人想做，但都只聞樓梯響，不見人下來。現在隨著潛艦國造的落實到未來的成軍，一定能讓世界看到台灣守護主權的堅持。

近期國軍意外頻傳，蔡英文也在開工現場向國軍喊話，表示身為三軍統帥，領導國軍是她的責任。從推動國防自主、精進個裝、整建營舍，到視導一個又一個部隊，她的目的很明確，就是總統要和國軍站在一起。在過程中也看到，產業界跟國軍站在一起，共同投入國防產業、人民也跟國軍站在一起，願意給軍人最多的支持、最大的尊敬。

所以，雖然保家衛國是艱辛的任務，部隊演訓也有些意外傷亡，但是請相信，整個國家都跟國軍站在一起，而中華民國國軍，絕對是不怕苦、不怕難，更不會被挫折擊倒的韌性軍隊。只要繼續努力，潛艦國造一定能夠開出美麗的果實，讓國防再添力量。