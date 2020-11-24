火車上看見「這一幕」！重症醫大讚：台灣人太令人尊敬了
火車上看見「這一幕」！重症醫大讚：台灣人太令人尊敬了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 12:22:43
新冠肺炎爆發至今已有10個多月，時序進入秋冬，全球疫情仍然沒有趨緩現象，我國境外移入個案也有增加趨勢，爲降低社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，中央疫情指揮中心日前公布「秋冬防疫專案」，希望提醒民眾提高防疫警覺。對此，ICU醫師陳志金分享個人親身經驗，大讚「台灣人太令人尊敬了！」
所謂的「秋冬防疫專案」，根據指揮中心指出，從12月1日起，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。發言人莊人祥也進一步解釋，健身房、三溫暖沒辦法全程戴口罩，可以用人數總量管制、加大設施間距方式做管控，使用中可以不戴，使用後再戴上即可。雖然有部分民眾抱怨，但大多數台灣人還是很願意配合各項防疫措施。ICU醫師陳志金今（24）日就在臉書發文表示，「火車上的乘客100％戴口罩，都是醫療口罩，而且都戴正確，台灣人太令人尊敬了！」
文章一發佈短短數小時便獲得超過1萬3千位網友按讚，大家紛紛在底下留言回覆說，「下對政策很重要，但更重要的是國民配合的意願。台灣真的優秀」、「台灣人的防疫意識確實很值得鼓掌」、「看著看著不禁很感動，全民團結防疫才能如常平安的過生活呀」、「看著國外疫情，就覺得我們身在台灣實在真的很幸福，也很惜福」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。