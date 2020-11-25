NCT專輯賣破百萬張 宣布再推出「驚喜」
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-11-25 08:00:00
韓團NCT上個月帶著新專輯回歸時，就預告此次的《RESONANCE》會分為「Pt. 1」與「Pt. 2」兩部發行，「Pt. 1」專輯創下紀錄，推出僅一周銷售量高達121萬張，更拿下海內外各大排行榜冠軍；他們將帶著氣勢，推出「Pt. 2」專輯再與大眾見面。
新專輯發售當天，由參與主打歌曲《90's Love》及演唱新歌《Work It》的JOHNNY、悠太、TEN、昀昀、廷祐、MARK、HENDERY、JENO、渽民、楷燦、揚揚、成燦與志晟等，一共13名成員進行專輯發售紀念直播「Neo Culture Talk SHOW」，直播中除了與粉絲互動，也介紹了專輯、分享近況。 直播一開始，JOHNNY一頭金色及肩長髮、HENDERY的粉色頭髮，以及渽民久違的黑髮，都讓粉絲眼睛為之一亮。楷燦表示首次聽到歌曲DEMO時，覺得參與成員需要足夠好的歌唱實力，沒想到錄音成果比DEMO還棒。而新加入的成燦此次是首度正式透過歌曲亮相，在「覺得歌曲中最帥氣的部分」問答時，幾位成員都指著成燦，希望大眾能關注他的表現。
直播還搶先公開收錄曲《Work It》的概念照片，未參與的6位成員也是首次見到成品，觀看時表示驚豔、毫不吝嗇地給予彼此稱讚，成燦仔細觀賞照片後，說JOHNNY金色長髮的造型就像英雄似的帥氣。NCT第二張正規專輯 《NCT - The 2nd Album RESONANCE Pt. 2》已在台數位發行。