可可控快買一波！萊爾富聯名SWISS MISS　甜進心坎裡

提到美國知名沖調可可飲品「SWISS MISS」，許多人的腦海裡，已經開始浮現手中握著馬克杯，裡面裝著熱呼呼巧克力飲品，上面還要放上可愛小棉花糖的畫面了！無論是跟男友吵架後哭得滿臉淚痕，還是職場上受到委屈了，只要遞上一杯SWISS MISS熱可可喝上一口，所有的不愉快，全都可以拋在腦後！這甜滋滋的味道，絕對是全世界最療癒、最具幸福感的飲品！

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▲外層黑巧克力搭配冰淇淋內餡，苦中帶甜，甜而不膩，一口接一口。（圖／資料照片）

× ▲外層黑巧克力搭配冰淇淋內餡，苦中帶甜，甜而不膩，一口接一口。（圖／資料照片）

如果這充滿小確幸的可可滋味，不僅可以用喝的，還可以用吃的、用咬的、用舔的，成為下午茶最速配的點心呢？萊爾富繼之前的可可冰沙後，再度攜手SWISS MISS，最近全新推出限量聯名以SWISS MISS巧克力冰淇淋為基底的雪糕，上頭撒上碎餅粒，外層則以果仁+黑巧克力外皮包裹，多層次的口味搭配，融合出豐富香甜的好滋味。

▲下午茶時間，一杯咖啡一杯茶搭配小點心，讓你上班都幸福開心。（圖／資料照片）

× ▲下午茶時間，一杯咖啡一杯茶搭配小點心，讓你上班都幸福開心。（圖／資料照片）

工作時，偶爾也會嘴饞，想要塞點東西在嘴裡咬一咬，這波聯名商品中，還有SWISS MISS口味的ㄋㄟ ㄋㄟ補給站餅乾、SWISS MISS牛奶巧克力捲心餅、SWISS MISS牛奶巧克力法蘭酥、SWISS MISS可可威化餅等，在傳統酥脆的零食點心裡，加上巧克力的香濃柔順，更適合在冬天的時候與熱飲搭配，成為最有溫度的下午茶點心。



▲多層次口感，讓人一口接一口，不論喜歡奶油搭配巧克力，還是花生搭配巧克力，這邊都一次滿足。（圖／資料照片）

× ▲多層次口感，讓人一口接一口，不論喜歡奶油搭配巧克力，還是花生搭配巧克力，這邊都一次滿足。（圖／資料照片）

身為巧克力控的你，當然更不能錯過SWISS MISS可可風味代可可脂巧克力，濃郁的巧克力中夾著奶油內餡，一口咬下，就能一次嚐到兩種不同的甜蜜，在嘴裡融化的美妙滋味。最重要的，還有可可威化Bar，中間還夾著花生內餡，搭配威化餅，雙重風味，這一口吃下去的，可是滿滿暖暖的回憶啊。

▲該聯名款糕點系列，巧克力控的福音，每一款都有自己的特色，一定要都吃一遍。（圖／資料照片）

× ▲該聯名款糕點系列，巧克力控的福音，每一款都有自己的特色，一定要都吃一遍。（圖／資料照片）

喜愛糕點又怕太甜太膩的人，則不要錯過聯名系列中的SWISS MISS可可甜心麵包、SWISS MISS可可舒芙蕾，及SWISS MISS可可鬆餅。綿密鬆軟的麵包或蛋糕裡，藏著濃濃的可可醬，每一口都滑順有層次，甜而不膩，就連平常不愛甜食的朋友，也會忍不住一口接著一口！