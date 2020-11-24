高雄視訊連線贈口罩　「友情的證明」創台斯關係新頁

就是「友情的證明」，高雄市長陳其邁也說：「

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（Juraj DROBA）

▲高雄市長陳其邁將口單造型手舉牌遞給斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表，象徵雙方友誼。（圖／記者鄭婷襄）

（Martin PODSTAVEK）

希臘哲學家尤里比底斯曾經說：「好朋友會雪中送炭，而非錦上添花」，而這個上面特別印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽的口罩，就是「友情的證明」，

高雄市陳其邁市長將捐贈30萬個醫療口罩予布拉提斯拉瓦省，致上最深的感激之意，相信此次捐贈象徵了高雄市及布拉提斯拉瓦省具體合作的開端，雙邊在許多領域皆有共同利益，包括經濟、研發、以及文化，斯洛伐克經濟文化辦事處已蓄勢待發，將全力協助布拉提斯拉瓦省以及高雄市加強雙邊合作。

▲高雄市長陳其邁表示，假如高雄能夠幫忙，願意幫忙更多。（圖／記者鄭婷襄）