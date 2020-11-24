高雄視訊連線贈口罩　「友情的證明」創台斯關係新頁

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高雄視訊連線贈口罩　「友情的證明」創台斯關係新頁

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-24 19:18:39

高雄市政府現場連線斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德羅巴省長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表，在高雄市長陳其邁、斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表、外交部歐洲司陳詠韶副司長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表，以及南六企業股份有限公司黃清山董事長等推手見證下，進行跨國視訊口罩捐贈儀式。（圖／記者鄭婷襄）
▲高雄市政府現場連線斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德羅巴省長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表，在高雄市長陳其邁、斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表等見證下，進行跨國視訊口罩捐贈儀式。（圖／記者鄭婷襄）
高雄市政府今（24）日於四維行政中心1樓中庭舉辦跨國視訊口罩捐贈儀式，連線斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德羅巴省長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表，斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表指出，這個口罩就是「友情的證明」，高雄市長陳其邁也說：「假如高雄能夠幫忙，願意幫忙更多」。
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布拉提斯拉瓦省德羅巴（Juraj DROBA）省長表示，布省是斯洛伐克八個省份之一，位在歐洲的中心地帶、三國交會處，今年年初疫情打擊了斯洛伐克及布省，情況不樂觀，被迫必須採取緊急應變措施，在這充滿未知的時刻，高雄市提供30萬個醫療級口罩，這樣的慷慨及支持讓人備感寬慰，感謝李南陽代表、高雄市及駐斯洛伐克台北代表處對布省疫情積極做出回應，幫助布省抗疫，德羅巴省長並笑說他曾來過台灣五次，口罩捐贈象徵雙邊展開新夥伴關係，很開心布拉提斯拉瓦省找到高雄這個夥伴城市。
▲高雄市長陳其邁將口單造型手舉牌遞給斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin
▲高雄市長陳其邁將口單造型手舉牌遞給斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表，象徵雙方友誼。（圖／記者鄭婷襄）
斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin PODSTAVEK）代表說，希臘哲學家尤里比底斯曾經說：「好朋友會雪中送炭，而非錦上添花」，而這個上面特別印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽的口罩，就是「友情的證明」，高雄市陳其邁市長將捐贈30萬個醫療口罩予布拉提斯拉瓦省，致上最深的感激之意，相信此次捐贈象徵了高雄市及布拉提斯拉瓦省具體合作的開端，雙邊在許多領域皆有共同利益，包括經濟、研發、以及文化，斯洛伐克經濟文化辦事處已蓄勢待發，將全力協助布拉提斯拉瓦省以及高雄市加強雙邊合作。

駐斯洛伐克代表處李南陽代表則指出，台灣和斯洛伐克關係友好，共享自由民主價值，而台灣也是亞洲國家在斯國的第二大投資國，雙方簽訂多項合作協定，在經貿、科技、教育及文化等領域皆保持密切合作及交流，德羅巴省長擔任國會議員時對台灣各項推案都十分支持，他曾多次訪問台灣，到高雄參訪時也對高雄各項建設印象深刻；外交部在斯國第一波疫情時曾捐贈40萬枚口罩，高雄市政府現在也捐贈30萬枚口罩予布拉提斯拉瓦省，中央及地方政府都樂於協助國際社會抗疫，這也說明了「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping」。　

▲高雄市長陳其邁表示，假如高雄能夠幫忙，願意幫忙更多。（圖／記者鄭婷襄）
▲高雄市長陳其邁表示，假如高雄能夠幫忙，願意幫忙更多。（圖／記者鄭婷襄）
高雄市長陳其邁說明，這次捐贈緣起是李南陽代表提起斯洛伐克最近疫情非常嚴重，假如可以的話，我們可以幫忙更多，剛好高雄南六企業就有生產熔噴布，所以就聯繫的南六的黃清山董事長，黃董事長一口氣就答應能夠捐贈三十萬個口罩，大概三個禮拜之內，整個口罩就生產完畢，也即將運送到斯洛伐克，口罩上面會有布拉提斯拉瓦省跟高雄市的市徽，這也代表了省、市的友誼，假如高雄能夠幫忙，願意幫忙更多。

而對於接下來是否還有其他的城市口罩外交的計畫？陳其邁說，將會跟中央配合，的確有國家有向我們提出一些援助的需求，盤點後中央、地方大家稍微做一個分工，我們也願意能夠幫忙更多，南六公司在口罩出口的數量已經是前面幾名，更是在地的企業，對於城市外交跟公益他們都非常的支持，非常感謝。
▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin
▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin PODSTAVEK）代表說，這個印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽的口罩，就是「友情的證明」。（圖／記者鄭婷襄）
 
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