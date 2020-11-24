高雄視訊連線贈口罩　「友情的證明」創台斯關係新頁

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斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin PODSTAVEK）代表說，希臘哲學家尤里比底斯曾經說：「好朋友會雪中送炭，而非錦上添花」，而這個上面特別印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽的口罩，就是「友情的證明」，對高雄市陳其邁市長將捐贈30萬個醫療口罩予布拉提斯拉瓦省，致上最深的感激之意，相信此次捐贈象徵了高雄市及布拉提斯拉瓦省具體合作的開端，雙邊在許多領域皆有共同利益，包括經濟、研發、以及文化，斯洛伐克經濟文化辦事處已蓄勢待發，將全力協助布拉提斯拉瓦省以及高雄市加強雙邊合作。
駐斯洛伐克代表處李南陽代表則指出，台灣和斯洛伐克關係友好，共享自由民主價值，而台灣也是亞洲國家在斯國的第二大投資國，雙方簽訂多項合作協定，在經貿、科技、教育及文化等領域皆保持密切合作及交流，德羅巴省長擔任國會議員時對台灣各項推案都十分支持，他曾多次訪問台灣，到高雄參訪時也對高雄各項建設印象深刻；外交部在斯國第一波疫情時曾捐贈40萬枚口罩，高雄市政府現在也捐贈30萬枚口罩予布拉提斯拉瓦省，中央及地方政府都樂於協助國際社會抗疫，這也說明了「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping」。
高雄市長陳其邁說明，這次捐贈緣起是李南陽代表提起斯洛伐克最近疫情非常嚴重，假如可以的話，我們可以幫忙更多，剛好高雄南六企業就有生產熔噴布，所以就聯繫的南六的黃清山董事長，黃董事長一口氣就答應能夠捐贈三十萬個口罩，大概三個禮拜之內，整個口罩就生產完畢，也即將運送到斯洛伐克，口罩上面會有布拉提斯拉瓦省跟高雄市的市徽，這也代表了省、市的友誼，假如高雄能夠幫忙，願意幫忙更多。
而對於接下來是否還有其他的城市口罩外交的計畫？陳其邁說，將會跟中央配合，的確有國家有向我們提出一些援助的需求，盤點後中央、地方大家稍微做一個分工，我們也願意能夠幫忙更多，南六公司在口罩出口的數量已經是前面幾名，更是在地的企業，對於城市外交跟公益他們都非常的支持，非常感謝。