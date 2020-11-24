預防輔導中輟生　嘉市獲四獎

嘉義市政府教育團隊日前於屏東縣政府參加教育部國教署舉辦「109年度全國中輟預防業務傳承研討暨表揚大會」，囊括4項獎項：「績優縣市：嘉義市」、「績優學校」、「績優人員」以及「108年預防少年兒童犯罪方案地方政府重點工作項目執行成果優良縣市」。

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108學年度嘉義市總復學率90%（全國87.63%）、總再輟率30%（全國45.67%）及輟學率0.04%（全國0.17%），表現皆優於全國平均。中輟生能復學，並找到上學、讀書的快樂，是學校老師的共同心願。蘭潭國中郭子元輔導主任就分享一個成功輔導的個案：阿華（化名）從小父母離異，原生家庭無法發揮有效功能，在校因情緒控制不佳致人際關係不良，又因課業程度落後，雙重因素導致轉向網路尋求慰藉，造成遲到、缺課情形越來越增加。學校的輔導老師耐心與阿華建立信任關係，並了解到其實阿華內心十分渴望成為大家喜愛的孩子，也希望自己會讀書，但不知道該怎麼做。

教育處林立生處長表示，此次表揚係給市府教育團隊打了一劑強心針，在推動國中小中輟生預防及復學輔導工作需要結合警政、社政、衛政等共同建構團隊網絡，市府每年定期召開中輟學生復學輔導督導會報，研商中輟生復學輔導機制及策略，也透過會議凝聚團隊向心力及目標，我們都希望兒童青少年在友善、安全、幸福的環境中順利學習成長、發展，減少犯罪。

市府教育團隊秉持適性揚才、不放棄每一個孩子的精神，致力推動國中小中輟生預防及復學輔導工作，凝聚社會資源，期望每一個學生都能在自己的舞台發揮最大的能量。