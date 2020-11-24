前Wanna One河成雲將與台粉見面　狂學中文做準備

南韓前男團Wanna One成員河成雲，11月初發行專輯《Mirage》回歸樂壇，主打歌〈Forbidden Island〉MV觀看次數已破2000萬，忙著宣傳同時，他今（24日）宣布，要舉辦「HA SUNG WOON 4th MINI ALBUM ‘MIRAGE’視訊通話簽售會」與台灣粉絲見面，更特地學中文，屆時要與大家互動。 我是廣告 請繼續往下閱讀 河成雲想到台灣的回憶，難忘歌迷替他慶生之外，「雞排」則是念念不忘的美食，還描述「用雞胸肉下去油炸，炸得扁扁大大的，然後再撒粉在上面」。他還透露有學了幾句如「有想我嗎」、「愛你唷」等中文，更發願「在今年有很多想呈現給大家卻沒能展現的音樂，所以打算在明年一次呈現給大家；還有希望明年可以跟粉絲一起在同一個空間，透過舞台交流的機會，所以我很期待明年的到來！」 他的「HA SUNG WOON 4th MINI ALBUM ‘MIRAGE’視訊通話簽售會」將於12月4日台灣時間晚上8點舉辦，凡於11月4日至25日購買由RICHINING販售的專輯，即可參與視訊通話簽售會的抽獎，一人（張）僅有一次中獎機會，中獎名單於11月28日公布，詳情請至主辦臉書查詢。▲▼河成雲的視訊簽名會將送給歌迷小禮物。（圖／RICHINING）