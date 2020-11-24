邊境檢查查獲萊豬竟只銷毀不開罰！時代力量新任主席開嗆
邊境檢查查獲萊豬竟只銷毀不開罰！時代力量新任主席開嗆
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-24 23:01:42
政府預計將在明年1月1號開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，引起外界的擔憂與疑慮，朝野亦仍然沒有達成任何共識，國民黨已為此杯葛多達12次，阻礙行政院長蘇貞昌做施政報告；立法委員兼時代力量新任黨主席陳椒華今天（24日）也在臉書發文開嗆，質疑從2015年開始，邊境查驗到超標萊豬只銷毀不開罰，質疑食藥署有縱放之嫌。
陳椒華表示，自己昨天和邱顯智、王婉諭針對「邊境查驗到萊豬不開罰」進行質詢，她指出，2015年和2017曾經在邊境查驗到超標萊豬5次 :「不過我發現，卻只有銷毀無開罰！食藥署僅依食品及相關產品輸入查驗辦法第24條規定，要求報驗義務人辦理退運或銷毀」。針對邊境查驗僅要求銷毀沒有開罰的問題，陳椒華繼續砲轟 :「昨天上午衛福部部長陳時中回答說如果廠商『故意』才開罰。那麼我要請問部長，食安法15條、44條根本有『故意』這個要件嗎？如果不開罰，食安法第15條、44條要如何被落實？」
「衛福部部長陳時中又表示，針對法條的競合，會回去再與法規處做研究。那麼我還是要請問部長，子法『食品及相關產品輸入查驗辦法』與母法如何競合？」陳椒華質問。
對於陳時中的回答，陳椒華認為無法回答社會大眾對於食品安全的疑慮，並質疑：「衛福部、食藥署是不是縱放？到底邊境查驗要不要開罰，請衛福部長給社會大眾一個交代。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼