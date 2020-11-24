邊境檢查查獲萊豬竟只銷毀不開罰！時代力量新任主席開嗆

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邊境檢查查獲萊豬竟只銷毀不開罰！時代力量新任主席開嗆

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-24 23:01:42

▲ （圖／新頭殼）
▲ 邊境檢查查獲萊豬竟只銷毀不開罰！時代力量新任主席陳椒華開嗆。（圖／新頭殼）
政府預計將在明年1月1號開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，引起外界的擔憂與疑慮，朝野亦仍然沒有達成任何共識，國民黨已為此杯葛多達12次，阻礙行政院長蘇貞昌做施政報告；立法委員兼時代力量新任黨主席陳椒華今天（24日）也在臉書發文開嗆，質疑從2015年開始，邊境查驗到超標萊豬只銷毀不開罰，質疑食藥署有縱放之嫌。
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陳椒華表示，自己昨天和邱顯智、王婉諭針對「邊境查驗到萊豬不開罰」進行質詢，她指出，2015年和2017曾經在邊境查驗到超標萊豬5次 :「不過我發現，卻只有銷毀無開罰！食藥署僅依食品及相關產品輸入查驗辦法第24條規定，要求報驗義務人辦理退運或銷毀」。
針對邊境查驗僅要求銷毀沒有開罰的問題，陳椒華繼續砲轟 :「昨天上午衛福部部長陳時中回答說如果廠商『故意』才開罰。那麼我要請問部長，食安法15條、44條根本有『故意』這個要件嗎？如果不開罰，食安法第15條、44條要如何被落實？」

「衛福部部長陳時中又表示，針對法條的競合，會回去再與法規處做研究。那麼我還是要請問部長，子法『食品及相關產品輸入查驗辦法』與母法如何競合？」陳椒華質問。

對於陳時中的回答，陳椒華認為無法回答社會大眾對於食品安全的疑慮，並質疑：「衛福部、食藥署是不是縱放？到底邊境查驗要不要開罰，請衛福部長給社會大眾一個交代。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼
立法委員兼時代力量新任黨主席陳椒華在臉書針對萊豬問題發文開嗆。 圖：翻攝自陳淑華臉書
立法委員兼時代力量新任黨主席陳椒華在臉書針對萊豬問題發文開嗆。 圖：翻攝自陳淑華臉書
 
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