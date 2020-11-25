曾敬驊、陳昊森互撩 約看電影好曖昧
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-25 09:00:00
電影《刻在你心底的名字》由瞿友寧監製、柳廣輝執導，在台灣上映創下不錯票房，並即將透過Netflix推向全球逾190國，而主演曾敬驊、陳昊森一聽聞，電影即將在Netflix上線的消息，都相當開心，還互撩約看電影。
兩人首次合作就充滿默契，除了在開拍前寫交換日記、交流心情以外，陳昊森也加碼爆料，兩人在拍片現場的互動：「我們是屬於互相刺激演技的方式來培養默契，在拍攝現場會準備很多不一樣的表演，突然丟出來給對方作為驚喜，久而久之就無形培養出默契，幫助彼此成長。」兩人除了透過拍片培養默契，私底下也是追劇粉絲，更首次分享最喜歡的Netflix私房片單，曾敬驊最推近期高踞台灣排行榜的影集《后翼棄兵》，還分享他最近熱衷於烹飪，特別愛看《主廚的餐桌》學習知識。
而自稱是Netflix鐵粉的陳昊森，笑說追劇是他與家人最愛的相處時光，口味相當廣泛，從熱門韓劇《青春紀錄》、《雖然是精神病但沒關係》、《愛的迫降》，到歐美影集《紙房子》、《性愛自修室》無劇不追。《刻在你心底的名字》12月23日於Netflix上線。