納豆翻唱神曲《漏電的插頭》 哀嚎：上帝把唱歌的窗關了
納豆翻唱神曲《漏電的插頭》 哀嚎：上帝把唱歌的窗關了
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-24 20:12:58
《同學麥娜斯》發布電影宣傳曲《漏電的插頭》MV，這首歌是柯仁堅早期在濁水溪公社樂團的六年級神曲，整首歌曲的旋律和歌詞，完美詮釋了片中幾位同學的心境，還讓電影中的「同學四人幫」鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥重新翻唱該曲。
原唱柯仁堅讚賞「四人幫」唱出片中濃濃的熱血與淡淡的憂傷，勾動現代人面對唬爛人生的無奈，錄音當天，導演黃信堯更親自操刀，拍攝宣傳曲MV。MV拍攝幕後充滿歡笑，在四人幫中，第一個踏入錄音室的施名帥壓力超大，他透露：「我一進錄音室，小柯老師就說，我錄的版本是其他3人的領唱，所以每個音都要準。」而納豆則透露，在錄音當下非常不順利，並幽默表示：「我覺得上帝為我開了主持和演戲的門，自然就把唱歌的窗給關上了。」納豆錄音幾乎是一個字一個字修正，讓他錄到直喊痛苦。
鄭人碩則坦言，原唱小柯老師的風格獨特又強烈，他的唱腔在說唱之間游移，他說：「那個功力是在轉音之間，但我們不懂轉音，音準永遠飄掉。」一旁施名帥聽了直讚：「但你講得出來很厲害啊！」納豆和劉冠廷也紛紛吐槽：「講了一口好音樂啊！」讓鄭人碩忍不住爆料，納豆最在意唱歌的排序，他說：「納豆唱了A段最後一句，就自以為壓軸。」意外展現4人私下也是充滿爆笑的兄弟情誼。