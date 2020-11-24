納豆翻唱神曲《漏電的插頭》　哀嚎：上帝把唱歌的窗關了

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

納豆翻唱神曲《漏電的插頭》　哀嚎：上帝把唱歌的窗關了

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-11-24 20:12:58

▲納豆翻唱神曲《漏電的插頭》。（圖／甲上）
▲納豆翻唱神曲《漏電的插頭》。（圖／甲上）
《同學麥娜斯》發布電影宣傳曲《漏電的插頭》MV，這首歌是柯仁堅早期在濁水溪公社樂團的六年級神曲，整首歌曲的旋律和歌詞，完美詮釋了片中幾位同學的心境，還讓電影中的「同學四人幫」鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥重新翻唱該曲。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原唱柯仁堅讚賞「四人幫」唱出片中濃濃的熱血與淡淡的憂傷，勾動現代人面對唬爛人生的無奈，錄音當天，導演黃信堯更親自操刀，拍攝宣傳曲MV。
▲電影四人幫合唱《漏電的插頭》。（圖／甲上）
▲電影四人幫合唱《漏電的插頭》。（圖／甲上）
MV拍攝幕後充滿歡笑，在四人幫中，第一個踏入錄音室的施名帥壓力超大，他透露：「我一進錄音室，小柯老師就說，我錄的版本是其他3人的領唱，所以每個音都要準。」而納豆則透露，在錄音當下非常不順利，並幽默表示：「我覺得上帝為我開了主持和演戲的門，自然就把唱歌的窗給關上了。」納豆錄音幾乎是一個字一個字修正，讓他錄到直喊痛苦。

▲（左起）鄭人碩、施名帥、配樂柯仁堅、導演黃信堯、納豆、劉冠廷，發布電影宣傳曲。（圖／甲上）
▲（左起）鄭人碩、施名帥、配樂柯仁堅、導演黃信堯、納豆、劉冠廷，發布電影宣傳曲。（圖／甲上）
鄭人碩則坦言，原唱小柯老師的風格獨特又強烈，他的唱腔在說唱之間游移，他說：「那個功力是在轉音之間，但我們不懂轉音，音準永遠飄掉。」一旁施名帥聽了直讚：「但你講得出來很厲害啊！」納豆和劉冠廷也紛紛吐槽：「講了一口好音樂啊！」讓鄭人碩忍不住爆料，納豆最在意唱歌的排序，他說：「納豆唱了A段最後一句，就自以為壓軸。」意外展現4人私下也是充滿爆笑的兄弟情誼。
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀