蘇內閣年底前改組？梁文傑分析「這時間點」更有可能
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-25 08:00:00
民進黨政府日前對於開放含萊克多巴胺豬進口台灣、公務員製圖攻擊在野黨爭議等事，進而引發前行政院發言人丁怡銘因為圖卡指控牛肉麵店家使用萊克多巴胺美牛，遭業者出示檢驗報告打臉後買牛肉麵致歉，又被抓包收據打上行政院統編，疑似想要報帳，讓民眾相當反感，持續重創行政院聲望。近來內閣改組傳聞不斷，就有綠營黨內人士強調，行政院長蘇貞昌若穩不住，可能在12月25日改組；不過市議員梁文傑認為，鄭文燦不太可能接手，蘇貞昌大概會作到縣市長選舉結束。
邱建富日前接受港媒《中評社》專訪時表示，爭議發生後，蘇貞昌事後補救情況良好，態勢有穩住。不過，這件事也提醒內閣施政要謹慎，否則會影響民進黨形象，接下來若穩不住，內閣就很可能改組。至於改組時間點，12月25日是可以觀察指標。而鄭文燦是接替閣揆的熱門人選。不過，梁文傑在政論節目上分析，現在要改組其實沒有什麼人選，因為自從韓國瑜以後，縣市首長不敢中途離開，這都會付出很多的政治代價，所以鄭文燦不太可能。至於蘇貞昌大概是會作到縣市長選舉結束，而續任的閣揆可能是當時卸任的政治首長來接。新聞來源為Newtalk 新頭殼