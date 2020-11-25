美環保署長不來了！花700萬包機訪台行程取消 原因曝光
美環保署長不來了！花700萬包機訪台行程取消 原因曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 06:51:43
日前傳出美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）將預計12月初率團訪台，是近3個多月以來第3位訪台的美國高階官員，而駐美代表蕭美琴日前也向國內媒體證實此事，不過，現在卻傳出惠勒已經取消訪台的行程。
根據《彭博社》報導，美國環保署發言人休伊特（James Hewitt）透過電子郵件表示，由於「國內要務」，惠勒訪問台灣的行程將延期，並表示「有官員會將審議中的行程洩露給紐約時報，這可能危及國際外交和人身安全，令人深感不安。」據《紐約時報》19日報導，美國環保署長惠勒原本12月要率團訪台，不過正值疫情期間，他必須透過包機形式來台，費用高達25萬美金(約台幣為713萬元)，由於美國正值政權交接時期，惠勒此舉也被批評浪費公帑。事實上，原本惠勒將是近3個多月來第3位訪台的美國高階官員，也是睽違6年多來第2位造訪台灣的美國環保署長；先前是美國衛生部長艾薩（Alex Azar）與美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）分別在8月與9月中旬訪問台灣。（編輯：張嘉哲）