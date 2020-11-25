美股道瓊刷新記錄破3萬點！川普選後罕見召開記者會
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-25 10:15:03｜update2020-11-25 10:15:57
美國大選結果明朗、總務署（ GSA ）開始協助當選總統拜登開始政權交接，加上各國新冠病毒（ COVID-19 ）疫苗傳出好消息，股市於 24 日大漲。據《彭博社》道瓊指數突破 3 萬點，帶動標準普爾 500 （ S&P 500 ）指數上漲。美國現任總統川普也在白宮召開短暫記者會，稱讚股市在自己任期內刷新 48 次紀錄。
美國股市道瓊指數一度升高 525 點，高見 30116 點，創歷史新高，最後收報 30046 點，升 454 點；亞洲股市也在道瓊的推動下，高開高走，標普 500 指數創下歷史新高，截至東京時間今日（ 25 ）上午 9 點。標準普爾 500 指數上漲 0.2%，週二（ 24 ）時上漲 1.6%，報3635.41 點；那斯達克指數上漲 156.15 點或1.31%，報 12036.79 點；費城半導體指數上漲 13.75 點或 0.53%，報 2609.01 點。美國媒體報導，總務署署長莫菲（ Emily Murphy ）承諾提供資源和服務，讓當選總統拜登開始過渡工作，並且拜登有意提名葉倫（ Janet Yellen ）出任財政部長，讓市場抱持樂觀態度，週三（ 25 ）國債收益率曲線穩定、石油上漲。同時，雖然全球疫情仍然令人擔憂，但疫苗試驗傳出好消息，讓人們轉向樂觀，認為經濟活動將逐漸復甦。
美國疫情方面，各州政府開始為感恩節假期祭出更嚴格的防疫措施，但各項數據顯示，團聚、旅遊的人數增加。《彭博社》指出下週三（ 12 月 2 日）美國一系列的指標將會出爐，包括接受失業救濟的人數、消費者信心和個人收入。富國證券（ Wells Fargo ）股票分析師表示，展望未來 3 至 6 個月，美國將保持經濟復甦的動力，投資者對未來經濟增長抱越來越有信心。
美國總統川普在美東時間 24 日於白宮簡報緊急召開記者會，這是川普在大選日（ 11 月 3 日）後，第三次舉辦白宮記者會，有副總統彭斯（ Mike Pence ）一同出席。短短 1 分多鐘的記者會上，川普對股市表達讚賞，並評論 COVID-19 疫苗開發，沒有提供記者發問時間便離開。
川普說道「股市突破 3 萬點。（過去）從來沒有打破這個數字。這是個神聖的數字：3 萬，因為（過去）從來沒有人認為會見識到」 並指出，這是 2020 年年初以來第 9 次刷新紀錄，川普執政期間股市共打破 48 次紀錄。川普祝賀所有政府人員的努力不懈。