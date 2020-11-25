美環保署長取消訪台　陳其邁：單一個案

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美環保署長取消訪台　陳其邁：單一個案

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-25 12:19:08

陳其邁
▲高雄市長陳其邁認為，美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）取消此次訪台行程是單一個案。（圖／記者鄭婷襄）
日前傳出美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）將預計12月初率團訪台，如今卻傳出疑因美國國內正值政權交替期間，被批浪費公帑，決定取消此次訪台行程，高雄市長陳其邁認為，這是單一個案，美方有自己的考量，台美關係大方向並不會有太多改變。
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民進黨市議員林智鴻今（25）日質詢時指出，共機已經連四天繞台，是這個月第18度，加上原訂將要來台訪問的美國環保署長惠勒，疑因外媒紐約時報的報導，說他這趟航程花了好幾百萬，費用太高，有修理的意味，所以臨時取消來台訪問，這兩天新聞的走向讓他有點擔憂，會不會未來美國新政府上任之後開始對台灣的一些利益、主張、法案、友台措施都會有影響，而且中共也不會因此放棄武嚇台灣，該如何維持台灣，甚至高雄未來的經濟、國際利益、戰略利益。
▲高雄市議員林智鴻對共機擾台武嚇，以及美國環境保護署署長惠勒（Andrew
▲高雄市議員林智鴻對共機擾台武嚇，以及美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）取消此次訪台感到憂心。（圖／記者鄭婷襄）
對此，陳其邁指出，整個亞洲跟太平洋的安全事務、經濟的發展符合美國國家利益，也就是說，台海和平穩定以及南海周遭包擴印度太平洋的周遭的和平與穩定，對於美國的國家利益的至為重要，所以蔡英文總統擔任總統之後，一方面強化跟周邊各夥伴的安全對話，另外一方面也持續深化自身的國防武力。

陳其邁強調，台灣在這幾年跟美方在國防的設備採購、情報的交換、人員的往來其實都是非常的綿密，包括之前的經濟繁榮夥伴的對話，也再一次的深化雙邊的各種不同層級的交流；他認為，環保署長惠勒取消訪台是單一個案，必須尊重美方安排以及相關的事由，也應該由美方來做說明。
▲有外媒指出，美國環境保護署長惠勒計劃12月率團訪問台灣，但現在行程已經取消。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒指出，美國環境保護署長惠勒計劃12月率團訪問台灣，但現在行程已經取消。（圖／美聯社／達志影像）
陳其邁說，雖然美國政權輪替，由拜登擔任總統，但是拜登很多的國安幕僚，或者是國務卿等，現在看到的這些人選，其實過去跟台灣都有非常綿密、信賴的關係，拜登也特別強調，在多邊的國際的體系架構下來處理中美之間在經濟、國防的一些不同考量，因此不論從美國優先，或者是多邊架構下，基本上都不會去影響到台美之間繼續深化，以及在安全事務跟經濟事務上的交流跟合作，雖然不同的政黨、不同的總統，從共和黨過渡到民主黨，陳其邁認為，台美的關係大方向並不會有太多的一些改變，仍會繼續深化。
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