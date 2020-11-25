美環保署長取消訪台　陳其邁：單一個案

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對此，陳其邁指出，整個亞洲跟太平洋的安全事務、經濟的發展符合美國國家利益，也就是說，台海和平穩定以及南海周遭包擴印度太平洋的周遭的和平與穩定，對於美國的國家利益的至為重要，所以蔡英文總統擔任總統之後，一方面強化跟周邊各夥伴的安全對話，另外一方面也持續深化自身的國防武力。
陳其邁強調，台灣在這幾年跟美方在國防的設備採購、情報的交換、人員的往來其實都是非常的綿密，包括之前的經濟繁榮夥伴的對話，也再一次的深化雙邊的各種不同層級的交流；他認為，環保署長惠勒取消訪台是單一個案，必須尊重美方安排以及相關的事由，也應該由美方來做說明。
陳其邁說，雖然美國政權輪替，由拜登擔任總統，但是拜登很多的國安幕僚，或者是國務卿等，現在看到的這些人選，其實過去跟台灣都有非常綿密、信賴的關係，拜登也特別強調，在多邊的國際的體系架構下來處理中美之間在經濟、國防的一些不同考量，因此不論從美國優先，或者是多邊架構下，基本上都不會去影響到台美之間繼續深化，以及在安全事務跟經濟事務上的交流跟合作，雖然不同的政黨、不同的總統，從共和黨過渡到民主黨，陳其邁認為，台美的關係大方向並不會有太多的一些改變，仍會繼續深化。