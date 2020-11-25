國旅升級！「微旅行2.0」12月登場　星宇航空首發到台南

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國旅升級！「微旅行2.0」12月登場　星宇航空首發到台南

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-25 16:00:53｜update2020-11-25 16:04:57

星宇航空
▲星宇航空宣布，將於 12 月陸續開闢曼谷、大阪、東京 3 大航點。（圖／星宇航空）
繼偽出國國旅掀起熱潮後，星宇航空為響應交通部近日推出的「微旅行2.0方案」，今（25）日宣布將於12月19日執行2.0首發航班，航點選擇國內旅遊熱門地台南，推出「前進台南！」行程，預計當天飛航台北到台南來回航班，並積極與旅遊業者及當地觀光局討論，未來將推出具吸引力的兩天一夜套裝行程。
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交通部推動「微旅行2.0」，在與既有國內航線市場區隔下，放寬航班可在不同機場起降，不同「偽出國」只單純搭飛機，「微旅行2.0」而是有實際目的地。申請微旅行2.0方案的業者，要從桃園機場起飛，可以選擇在台灣本島任一個提供國際包機或航班的機場起降，串連在地的旅遊行程。
星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空一直支持微旅行計劃，我們的核心信念即是將飛航視為旅程的一部分，希望旅客能樂在飛行、在航程中不斷感受驚喜。微旅行2.0版本開放桃園及目的地機場兩地載客，相信此項調整有助拓展微旅行產品開發，並增加多樣性，也能讓更多旅客體驗我們的精緻服務。

星宇航空指出，自1.0首次推出後，星宇即與旅遊業者合作包裝特別的地面行程，配合2.0版本也將再次尋找業者合作規劃起訖點各具特色的在地行程，包裝規格及售價將與1.0版本相近，相較於過往的單點進出，不同點起降的飛行體驗結合下機後的當地旅遊，絕對能讓民眾更有搭機出國的感覺。

而星宇航空微旅行2.0首發航點規劃選擇國內旅遊熱門目的地之一的「台南市」，日期訂於12月19日。星宇航空說，目前持續積極與旅遊業者及當地觀光局討論，規劃多樣資源搭配當地星級飯店合作，推出具吸引力的兩天一夜套裝行程，同時也特別為南部旅客打造精彩絕倫的北部行程，希望能豐富南北兩地旅遊方式，進而活絡機場經濟。
星宇航空表示，後續也將評估其他國內航點包含高雄、花蓮、台東等的2.0微旅行航班，期望能以不同凡響的飛航服務結合在地觀光特色，提供民眾在疫情期間與出國一樣完整且盡興的旅行回憶。
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