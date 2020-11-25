陳其邁上任招商破千億　投資高雄事務所今天揭牌

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陳其邁上任招商破千億　投資高雄事務所今天揭牌

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-25 16:20:03

高雄市政府參考經濟部「投資臺灣事務所」模式，為高雄量身打造「投資高雄事務所」，今（25）日正式舉辦揭牌啟用，具有「單一窗口、專案經理、用地媒合、招商平台」等四大特色。（圖／記者鄭婷襄）
▲高雄市政府參考經濟部「投資臺灣事務所」模式，打造「投資高雄事務所」，今（25）日正式舉辦揭牌啟用，具有「單一窗口、專案經理、用地媒合、招商平台」等四大特色。（圖／記者鄭婷襄）
由高雄市長陳其邁大力促成的「投資高雄事務所」今（25）日正式舉辦揭牌啟用儀式，包括投資台灣事務所執行長張銘斌、多位在地知名企業、協會代表也紛紛出席祝賀，陳其邁表示，目前企業投資金額已超過千億，「投資高雄正對時」，歡迎大家再繼續加碼投資高雄。
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投資台灣事務所執行長張銘斌表示，兩年半前行政院特別指示經濟部成立投資台灣事務所，整合經濟部投資審議委員會、投資業務處以及招商中心三合一，提供一個單一窗口、一條龍的服務，市長給他最大的任務就是將台灣事務所的資源跟高雄事務所做一個最好的對接，跨業、跨單位，中央、地方合作，把高雄帶向全世界。
▲「投資高雄事務所」今（25）日正式舉辦揭牌啟用儀式。（圖／記者鄭婷襄）
▲「投資高雄事務所」今（25）日正式舉辦揭牌啟用儀式。（圖／記者鄭婷襄）
陳其邁指出，張銘斌執行長在行政院的時候常說「輔導重於補助」，前幾天跟宏碁創辦人暨智榮基金會施振榮董事長也談到，企業其實最需要有人能夠伴隨他們在整個選地、建廠的過程中，「單一窗口」做最完整的服務，所以市府參考經濟部「投資臺灣事務所」模式，為高雄量身打造「投資高雄事務所」，由經發局長廖泰翔擔任執行長，具有「單一窗口、專案經理、用地媒合、招商平台」等四大特色，提供投資企業最完整、最即時、最有效率的服務，來解決企業5缺的問題。

陳其邁也表示，自8月24日就任至今，已經有多家廠商選擇加碼投資高雄，包括國巨加碼投資200億、半導體科技大廠穎威、穩懋在路科投資850億的晶片廠、PCB的龍頭大廠臻鼎，也包括在日月光未來在橋科的加碼投資，還有其他大型的企業夥伴，隨著未來橋頭科學園區的完工，到5G AIOT新創園區、11月30日國際大聯盟的成立，而日前仁武產業園區動土，也已經有一家電子廠商準備投資百億，選擇高雄絕對是最有智慧的決定，高雄市政府絕對會扮演好最佳助攻角色，歡迎大家再繼續加碼投資高雄。

針對媒體詢問投資高雄事務所與工策會分工有何不同？經發局長廖泰翔表示，在招商引資這一塊會遇到最大問題其實就是用地，以及跟各局處之間的協調，而投資高雄事務所都是由招商處成員組成，在既有公務體系內的行政資源分配、跨局處的協調本來就是專長，因此，在前端銷售的這一塊，就會由投資高雄事務所去做整合。
廖泰翔也說，工策會主要的組成的委員多為高雄在地的廠商，更像是在after sales，招商了、進來了、設廠了，取得建照開始營運之後，可能會遇到一些問題，這時候就可以透過工策會去了解、協助，假設有需要額外投資的事項，就可以再回頭對接到投資高雄事務所，是售前跟售後不同的階段的服務。
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