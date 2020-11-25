陳其邁上任招商破千億　投資高雄事務所今天揭牌

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陳其邁指出，張銘斌執行長在行政院的時候常說「輔導重於補助」，前幾天跟宏碁創辦人暨智榮基金會施振榮董事長也談到，企業其實最需要有人能夠伴隨他們在整個選地、建廠的過程中，「單一窗口」做最完整的服務，所以市府參考經濟部「投資臺灣事務所」模式，為高雄量身打造「投資高雄事務所」，由經發局長廖泰翔擔任執行長，具有「單一窗口、專案經理、用地媒合、招商平台」等四大特色，提供投資企業最完整、最即時、最有效率的服務，來解決企業5缺的問題。
陳其邁也表示，自8月24日就任至今，已經有多家廠商選擇加碼投資高雄，包括國巨加碼投資200億、半導體科技大廠穎威、穩懋在路科投資850億的晶片廠、PCB的龍頭大廠臻鼎，也包括在日月光未來在橋科的加碼投資，還有其他大型的企業夥伴，隨著未來橋頭科學園區的完工，到5G AIOT新創園區、11月30日國際大聯盟的成立，而日前仁武產業園區動土，也已經有一家電子廠商準備投資百億，選擇高雄絕對是最有智慧的決定，高雄市政府絕對會扮演好最佳助攻角色，歡迎大家再繼續加碼投資高雄。
針對媒體詢問投資高雄事務所與工策會分工有何不同？經發局長廖泰翔表示，在招商引資這一塊會遇到最大問題其實就是用地，以及跟各局處之間的協調，而投資高雄事務所都是由招商處成員組成，在既有公務體系內的行政資源分配、跨局處的協調本來就是專長，因此，在前端銷售的這一塊，就會由投資高雄事務所去做整合。
廖泰翔也說，工策會主要的組成的委員多為高雄在地的廠商，更像是在after sales，招商了、進來了、設廠了，取得建照開始營運之後，可能會遇到一些問題，這時候就可以透過工策會去了解、協助，假設有需要額外投資的事項，就可以再回頭對接到投資高雄事務所，是售前跟售後不同的階段的服務。