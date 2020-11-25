看好股市　富邦人壽備逾550億元銀彈伺機進場

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富邦金日前也已公布今年10月自結稅前淨利74.43億元、稅後淨利63.82億元，累計今年前10月稅前淨利856.81億元、稅後淨利745.87億元，年成長33%，每股盈餘為7元，前10月稅前、稅後淨利及每股盈餘均再創歷史新高。
富邦金各子公司營運績效維持穩健，其中富邦人壽初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二，避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善，投資資產規模亦穩定成長，2020年9月底總投資資產達4兆2448億元，年成長6.9%，國內投資占比提升，反映現金部位、不動產部位及國內變動收益資產增加。富邦金表禦，現金增加反映市場波動不確定性，後續將視市場變化動態調整資產配置，而自9月起停止新承作房貸業務，現有房貸客戶權益不受影響，基於分工，日後集團房貸業務將由台北富邦銀行服務客戶。
至於海外固定收益資產配置以投資等級公司債及金融債為主，以北美為主要投資區域，各區域間採動態調整策略。而投資報酬率較去年同期提升，主要是受惠於股利收入及基金配息增加、掌握股債市資本利得機會，以及避險成本改善，債券類資本利得貢獻最多，達294億元，年成長25.6%，股票類資本利得也有227億元，年成長更達89.2%，合計股債資本利得就達521億元。
此外，在台美利差收窄趨勢下，2020年前3季經常性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期提升。由於整體負債成本持續改善，損益兩平點2.79%優於去年同期2.95%的水準。受惠於股債金融資產評價上揚，金融資產未實現餘額回升，帶動淨值上升。
雖然富邦人壽9月底現金部位高達2920億元，但隨著美國總統選舉不確定因素排除，現金部位又降到2000億元以下，目前國內外股票投資部位約15.7%，由於對國內外股市審慎樂觀，預計投資上限為17%。以總投資資產達4兆2448億元估算，等於還有約551億元水位可以前進國內、外股市。富邦金總經理韓蔚廷更透露，由於看好台股續旺，投入台股會比投資海外股票多。
在北富銀部分，今年前3季稅後淨利153.87億元，核心收益主要來自利息淨收益及手續費淨收益，利息淨收益年成長10%。由於企業授信與個人放款帶動，全行放款餘額年成長8.1%，若不含政府放款，全行放款餘額年成長達10.6%。台幣授信餘額雙位數成長，整體企業授信餘額年成長12.5%；中小企業授信餘額年成長16.0%，占企業授信比重提升至44.6%；房屋貸款餘額年成長8.4%，動能穩定提升；其他個人授信餘額年成長12.5%，占整體個人授信比重提升至10.5%。
北富銀台外幣存款規模擴大，活存比提升帶動資金成本優化；外幣存放比雖下滑，但加計外幣債券投資，外幣資金運用效率達64%，以均額計比率達72%。資產品質及備抵呆帳覆蓋率維持良好，截至9月底逾放比0.18%，備抵呆帳覆蓋率730.22%，維持優於產業平均水準。今前3季北富銀財管業務手續費淨收益方面，投資商品收益較去年同期成長23.8%，占財管手續費收益比重提升至60%。