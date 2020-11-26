新北公車服務品質評鑑　臺北客運等5家業者獲優等殊榮

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

新北公車服務品質評鑑　臺北客運等5家業者獲優等殊榮

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-26 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ 新北市交通局公佈109年第1期新北市公車評鑑結果。（圖／新頭殼）
新北市交通局公佈109年第1期新北市公車評鑑結果，臺北客運、大都會客運、首都客運、大南汽車、國光客運等5家客運公司獲得優等，其中臺北客運、首都客運更是連續12年獲得優等；新北市長侯友宜在道安會報頒獎表揚，期許公車業者繼續努力，提供市民最優質的公共運輸品質和服務。
我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市區公車共有335條路線，平日約86萬人次搭乘；為提升公車服務品質，交通局每年辦理2期公車服務品質評鑑，評鑑項目包含「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」等5大類別、25項指標進行評比。 
交通局表示，109年第1期計有15家客運業者參與評比，臺北客運、大都會客運、首都客運、大南汽車、國光客運等5家獲得優等，其中臺北客運、首都客運自97年起已連續12年獲得優等，大都會客運自101年加入新北市公車營運路線，也連續8年蟬連優等。 

另外，欣欣客運、光華巴士、淡水客運、中興巴士、三重客運、新北客運、新店客運、指南客運及桃園客運等9家獲得甲等，基隆客運則被評鑑為乙等。 

交通局表示，這次評鑑，業者在發車準點性及服務態度表現進步，且肇事率有下降趨勢，惟部分公車業者仍有改善空間，如公車動態車機設備妥善率及交通違規等，交通局亦將持續加強稽查市區公車服務態度，使乘客確實感受新北公車服務品質的提升。 

交通局長鍾鳴時表示，新北市近年致力引進智慧科技，陸續推出公車免費WiFi、智慧型站牌、跳蛙公車APP及公車試辦加裝「駕駛輔助系統」等，提供大眾更便捷、更安全的公車服務。鍾鳴時指出，為配合防疫，新北市公車更落實嚴格執行防疫整備工作，要求公車業者每日督促所屬司機落實量體溫、戴口罩、勤洗手，同時每4小時清潔消毒一次公車內部，全面做好防疫措施，讓民眾能安心、放心搭乘。 

新聞來源為Newtalk 新頭殼
新北市109年第1期新北市公車評鑑結果。 圖：新北市交通局提供
新北市109年第1期新北市公車評鑑結果。 圖：新北市交通局提供
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀