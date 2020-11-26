新北公車服務品質評鑑　臺北客運等5家業者獲優等殊榮

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交通局表示，109年第1期計有15家客運業者參與評比，臺北客運、大都會客運、首都客運、大南汽車、國光客運等5家獲得優等，其中臺北客運、首都客運自97年起已連續12年獲得優等，大都會客運自101年加入新北市公車營運路線，也連續8年蟬連優等。
另外，欣欣客運、光華巴士、淡水客運、中興巴士、三重客運、新北客運、新店客運、指南客運及桃園客運等9家獲得甲等，基隆客運則被評鑑為乙等。
交通局表示，這次評鑑，業者在發車準點性及服務態度表現進步，且肇事率有下降趨勢，惟部分公車業者仍有改善空間，如公車動態車機設備妥善率及交通違規等，交通局亦將持續加強稽查市區公車服務態度，使乘客確實感受新北公車服務品質的提升。
交通局長鍾鳴時表示，新北市近年致力引進智慧科技，陸續推出公車免費WiFi、智慧型站牌、跳蛙公車APP及公車試辦加裝「駕駛輔助系統」等，提供大眾更便捷、更安全的公車服務。鍾鳴時指出，為配合防疫，新北市公車更落實嚴格執行防疫整備工作，要求公車業者每日督促所屬司機落實量體溫、戴口罩、勤洗手，同時每4小時清潔消毒一次公車內部，全面做好防疫措施，讓民眾能安心、放心搭乘。
新聞來源為Newtalk 新頭殼