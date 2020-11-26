針砭蘇貞昌遭針對 王世堅嗆：要罵來罵！不要派太監來
針砭蘇貞昌遭針對 王世堅嗆：要罵來罵！不要派太監來
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-26 09:37:33
民進黨立委高嘉瑜近期因名下財產被公開檢視，引起批評聲浪。高嘉瑜自認因打房得罪太多人，她還透露自己在質詢萊克多巴胺美豬相關議題後，就一直被民進黨視為異類。而同黨的台北市議員王世堅也因為多次批判行政院長蘇貞昌，引發黨內同志批評。對此，王世堅透過網路節目怒嗆：「要罵來罵，不要派一些太監來，汙辱我們這些民主老輩」。
自蔡政府三倍券政策後，王世堅屢次炮轟蘇貞昌施政強硬，態度傲慢，更在日前牛肉麵風波時，發飆爆粗口，指責蘇貞昌養網軍帶風向，沒有出息，要求蘇貞昌下台。連番發言引起今年2月才入黨的王浩宇不滿，他指責王世堅「幫中共挑撥蔡英文與蘇貞昌關係」，王世堅則反譏「太監講的話你要聽嗎？」，並提到自己政壇打滾多年，是什麼樣的人大家都清楚，王浩宇卻把他跟中共扯一起，實在是太汙辱人。對於批判蘇貞昌遭到綠營人士針對，王世堅25日在《94要客訴》節目上說：「我針砭都講實質的東西，都講得很合理」。王世堅非常反對行政院的小編事件，他直言：「曾幾何時，罷黜百官獨尊小編，國家不該小編治國」。王世堅強調，自己6年前就揭發台北市長柯文哲的真面目，他指控就是柯文哲帶起網軍風潮，並回嗆外界批判聲浪說：「要罵來罵，派一些像樣的，不要派一些太監來，不要汙辱我們這些民主老輩。」王世堅也稱讚同樣將炮口對內而被民進黨視為異類的高嘉瑜，在擔任議員期間就相當認真，問政令人刮目相看，且也走出自己的一條選舉方式，像是選立委辦演唱會，跟傳統的選舉方式不一樣，也算是滿另類的。外界猜測高嘉瑜積極表現是因為想參選2022北市長選舉，有網友也點名經常砲轟中央的王世堅也可以參選。不過，王世堅表示，對政治完全沒有企圖心，參與政治是因為家族過去受過政治迫害，想要為過去的歷史畫下完美句點。