關懷失智長者　新光銀奪下TCSA企業卓越案例社會共融獎

新光銀行一向秉持取之社會、回饋社會的理念，善盡企業社會責任，運用企業影響力解決社會議題，促進社會永續發展，更在日前由台灣永續能源研究基金會主辦的「台灣企業永續獎」頒獎典禮中，以《失智友善．新光陪伴》公益計畫拿下「企業卓越案例-社會共融獎」的殊榮。

我是廣告 請繼續往下閱讀

新光長期關注樂齡議題，響應聯合國永續發展目標（SDGs），策略性地推動公益計畫，期望運用企業核心能力促進各年齡層的福祉，2015年起由董事長李增昌、總經理謝長融率先帶領主管及同仁至各地日照中心、銀髮照護機構，結合當年度主題小提燈，舉辦的遍地開花公益銀髮關懷活動，至今已邁入第6年。

▲新光銀行榮獲「2020台灣企業永續獎社會共融獎」，由新光銀行楊智能副總經理(左二)率領團隊共同合影。（圖／資料照片）

新光銀行也在多年參與過程中發現，長者得到失智症比例逐年增加，因此2018年正式啟動《失智友善．新光陪伴》公益計畫，為失智症長者規畫多元關懷專案。2019年舉辦《心光閃閃．揮灑色彩-記憶藝術工作坊》邀請失智症者及照顧者共同參與，透過志工陪伴、鼓勵其以藝術創造生命價值。





有鑑於照顧者照料失智者之辛勞，新光銀行還舉辦《你看我．我看你-影像對話工作坊》教導照顧者以手機紀錄生活點滴，引導彼此重啟對話與交流，讓失智症長者與照顧者之間重新建立正向關係。為擴大失智議題影響力，新光銀行亦於2018年首次推出公益失智微電影《你忘記，我們陪你一起想起》，2019年再推出感動人心的微電影《媽媽知道》，劇情描述失智症者與照顧者的情感連結，運用媒體傳播與利害關係人溝通。





除了台灣永續能源研究基金會主辦的「企業卓越案例-社會共融獎」，新光銀行日前亦以失智友善計畫，榮獲由中華工商經貿科技發展協會主辦的「2020華人公益企業金傳獎」；並以「記憶電影院」專案，參與由資誠永續發展服務公司與坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦的「資誠CSR影響力獎」獲得入圍獎；代表外部對新光銀行實踐企業社會責任、投身社會公益努力的肯定。





新光銀行表示，在台灣少子化、高齡化趨勢難以逆轉之下，面臨越來越老的台灣，需要被照顧關懷的失智、失能長者人口激增，除了仰賴社會資源的支持之外，企業更應擔負起領頭羊的角色；「失智友善」不應淪為口號，而是必需深入社會、鄰里、甚至是你我個人都應該有的認知與信念。展望未來，以行動支持失智友善及失智同理心營造，擴大社會影響力，喚醒更多人的認知與參與，將是新光銀行未來持續重點耕耘議題之一，更是刻不容緩的首要工作。



