藍智庫民調：43%民眾認為「對抗中國」路線不符台灣利益
藍智庫民調：43%民眾認為「對抗中國」路線不符台灣利益
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-26 11:06:28｜update2020-11-26 11:26:14
隸屬於國民黨智庫的國家政策研究基金會26日公布最新民調，指出在兩岸議題方面，有43.5%的民眾不認為目前民進黨政府採取「對抗中國」路線符合台灣長遠利益。
在調查題目「請問您認為民進黨政府是否可能和對岸洽談出比『九二共識』更好的共識？」，調查單位把「非常贊成、還算贊成、不太贊成、非常不贊成」各選項合併後，認為可能的比例只有19.3%，不可能多達58.9%，多數認為民進黨目前提不出更好的共識。在「請問您認為目前民進黨政府採取的『對抗中國』路線，是否符合台灣長遠的利益？」，認為符合長遠利益的占33.3%，認為不符合的占43.5%，差距超過10個百分點。
在「請問您是否在意兩岸關係變得更壞？」，「在意」是65.8%，「不在意」是27.4%。這份調查委託全國公信力民意調查公司執行，調查對象是戶籍設在台閩地區，年滿20歲以上的合格選民。調查時間在秋鬥遊行之前，是民國109年11月17日至11月19日的晚上六時至十時，透過訪員電話訪問方式調查，一共撥號 12,276 筆，共計訪問成功 1,078 個樣本，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，最大誤差不超過±2.98個百分點。