特企／開元食品響應新北家扶　為弱勢家庭送出義大利麵

今年深受疫情影響，許多社福團體都面臨募款募資寒冬，家扶基金會在經濟弱勢兒少服務經費的募款較過往約下滑兩成，經費與物資的缺口極需社會各界關注。新北市家扶中心將在11月29日(日)於板橋第一運動場前廣場，盛大舉辦「2020年新北市家扶 歲末感恩聯歡園遊會：愛在家扶 加被幸福」，邀請新北市政府、新北市社會局為指導單位，並廣邀企業、團體共同參與這場歲末送暖園遊會，募集物資與經費幫助弱勢家庭挺過歲末寒冬。今年開元食品也再度熱情響應活動，透過公益攤位設立提供愛心物資，以實際行動表達對弱勢家庭的關懷，期望為家扶弱勢家庭的寒冬帶來溫暖及歡樂，助其安心過好年；也希望透過關懷行動，拋磚引玉，吸引社會大眾對弱勢兒少更多的關注。

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開元5000份愛心義大利麵助弱勢家庭

每逢年終，各地區家扶基金會都會舉辦擁有自己特色的歲末園遊會；今年新北市家扶中心以「愛在家扶 加被幸福」為主題，邀請長期關注弱勢議題的愛心企業來設攤，匯集各界資源，除了讓弱勢家庭感受社會的溫暖，也能獲得足夠物資開心度過歲末年終。開元食品常年關注台灣弱勢公益議題，更是家扶基金會長期合作的公益夥伴，在新北市設有大型物流中心及營業服務據點。因對新北市民朋友有著一份關懷與責任感，今年開元食品再度熱情響應家扶基金會活動，透過公益攤位設立，規劃了5000份愛心物資義大利麵，將在11月29日「2020年新北市家扶 歲末感恩聯歡園遊會」分享給需要的家庭，同時號召開元食品的企業志工一同出席歲末園遊會，響應新北家扶對弱勢的照顧與關心。





助弱勢家庭生活不再嚴峻 家扶盼各界新年度投入關懷資源





即將邁入2021年，並不是所有家庭都能開心期待跨年，尤其今年受到疫情影響，許多弱勢家庭光是擔憂生計就十分提心吊膽，根本沒有心力思考跨年過節。因此，家扶基金會藉由舉辦歲末感恩聯歡園遊會，向企業募集物資或資金，解決弱勢家庭年終資源缺乏問題。每份溫暖的幫助，都是弱勢家庭迎接未來新的一年的希望，家扶基金會社資處傳播組主任潘惠珍表示，「非常感謝開元食品今年不僅捐出百萬助學金，幫助減輕弱勢學子於學習方面的經濟壓力，更力挺新北家扶歲末感恩聯歡園遊會，捐出高達5000份愛心物資幫助弱勢家庭」出錢又出力，家扶也期盼透過開元食品的關懷行動，能讓各界投入更多資源關懷弱勢家庭，讓弱勢家庭安心迎接新的一年到來。





開元食品投身公益不遺餘力，承諾將持續關注弱勢公益議題，期盼透過企業力量擴大社會影響力，協助弱勢減少因資源匱乏而導致成長上的困頓，在一個更為健康安心的環境下成長發展，誠摯邀請各界參與11月29日(日)於板橋第一運動場前廣場，盛大舉辦的「2020年新北市家扶 歲末感恩聯歡園遊會」，以實際行動為家扶弱勢家庭的寒冬帶來溫暖及歡樂。





開元食品





開元食品公司成立於1982年，當年以極具創新且劃時代的「戀‧奶精球」產品引領市場打響品牌知名度。開元食品持續在餐飲與食品產業不斷深耕精進，在料理、烘焙、咖啡、飲品等多項食品領域中佈局原料、食品應用和研發、國際品牌代理、餐飲專業設備等，期許成為餐飲與食品產業最佳的合作夥伴。開元食品時時求新求變、與時俱進，帶動飲食文化新「食」尚，希望為客戶、產業、消費者提供更美好的創新餐飲體驗。



