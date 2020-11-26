政院通過創新條例　教育部將設置重點研究學院

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本次立法重點包含，國立大學以1校設立1研究學院為原則，其中設碩、博士班，以培育高階科學技術人才。由教育部、國發會、經濟部、科技部等共同組成審議會，審議研究學院設立、續辦及計畫變更，並可命其停辦。
另外，國立大學由校務會議授權設置監督會，負責審議研究學院財務績效及備查其制度規章，其中政府代表占三分之一，研究生代表1人，產業代表2人，專任教師代表不得少於三分之一，其餘為校外學者專家。
研究學院具獨立編制，關於其人員資格及進用方式，編制內人員依原教育人員、公務人員相關法令辦理，研究學院資金以合作企業資金為主，且須高於政府資金額度，國立大學不能從原本的校務基金提供資金予研究學院。
研究學院為公用設備資產管理機關，放寬國有財產法限制，賦予研究學院公用財產使用、收益、處分等事項之彈性，可自訂監督管理規定。而學院增設調整研究所、學位學程、招生方式與名額、學位授予，以及學位考試委員會之設置、博士學位候選人之要件等，皆放寬大學法及學位授予法規定，可自訂彈性機制。
教育部表示，未來如經立法院審議通過，教育部將與國發會、經濟部、科技部等部會共同攜手，協助大學打造研究學院創新體制，產官學通力合作，創造產學合作與人才培育新格局，使大學學術研究與研發成果，可以引領創新、帶動產業發展。