政院通過創新條例　教育部將設置重點研究學院

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

政院通過創新條例　教育部將設置重點研究學院

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-26 13:24:48

教育部。（圖／記者林柏年攝，2020.08.24）
▲教育部提出「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案（簡稱創新條例，於今（26）日經行政院會議通過。（圖／NOWnews資料照）
為讓大學研發成果帶領產業技術領先，並引導企業研發資源結合大學研發能量，教育部提出「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案（簡稱創新條例，於今（26）日經行政院會議通過。
我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部表示，創新條例主要是由研究頂尖的國立大學與研發領先的企業合作設立「國家重點領域研究學院」(簡稱研究學院)，藉由放寬組織、人事、財務、設備資產、人才培育及採購事項，讓產業能有效、有序地參與產學研發。國立大學可以透過研究學院以8年至12年為期來推動創新，擴大延攬人才。研究學院的運作資金也是以合作企業資金為主，且其研發成果收入之一定比率將會提供國立大學用於改善師資、充實設備及其他校務發展。
本次立法重點包含，國立大學以1校設立1研究學院為原則，其中設碩、博士班，以培育高階科學技術人才。由教育部、國發會、經濟部、科技部等共同組成審議會，審議研究學院設立、續辦及計畫變更，並可命其停辦。

另外，國立大學由校務會議授權設置監督會，負責審議研究學院財務績效及備查其制度規章，其中政府代表占三分之一，研究生代表1人，產業代表2人，專任教師代表不得少於三分之一，其餘為校外學者專家。

研究學院具獨立編制，關於其人員資格及進用方式，編制內人員依原教育人員、公務人員相關法令辦理，研究學院資金以合作企業資金為主，且須高於政府資金額度，國立大學不能從原本的校務基金提供資金予研究學院。

研究學院為公用設備資產管理機關，放寬國有財產法限制，賦予研究學院公用財產使用、收益、處分等事項之彈性，可自訂監督管理規定。而學院增設調整研究所、學位學程、招生方式與名額、學位授予，以及學位考試委員會之設置、博士學位候選人之要件等，皆放寬大學法及學位授予法規定，可自訂彈性機制。
教育部表示，未來如經立法院審議通過，教育部將與國發會、經濟部、科技部等部會共同攜手，協助大學打造研究學院創新體制，產官學通力合作，創造產學合作與人才培育新格局，使大學學術研究與研發成果，可以引領創新、帶動產業發展。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀