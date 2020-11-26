安溪國小改造「藝流廁所」　融入在地生態成另類教學空間

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安溪國小除了將老舊廁所重新改造並翻新外，更加入了在地元素，讓如廁空間變成以三峽河溯源為主軸的藝術角落，入口大型牆面設計，到廁間溫暖的木質調性，不僅明亮且通風，還有完整的故事性。
以安溪國小依山傍水，緊臨三峽河畔的優越地理位置，藝流廁所從五樓就以三峽河上游滿月圓瀑布源頭為起點，隨著悠遠的細細流水，流經三峽各處直到鳶山腳下的安溪國小旁，透過這樣的設計理念，讓學生了解自己生活的在地環境及鳥類生態﹔如今學童們每天上廁所成為一件開心事，校方也將學生作品於此展示，成為美感教育融入生活的最佳場域。
一年級鄭慧芳老師認為，藝流廁所的三峽河在地主題相當明確，不僅讓師生有安全且舒適的生活環境，顏色選用也跳脫舊有思維，改採中性且明亮的色調，加上每層樓鳥類分布的呈現，對自然生態有興趣的孩子是不錯的學習角。
看見老廁所到藝流廁所的轉變，學生們給予高度的肯定，6年1班學生王品淳說，在畢業前能看到自己打掃的廁所從陰陰暗暗變得這麼漂亮，我會更認真打掃，因為想讓這麼美麗的藝術品讓更多人看見﹔1年4班學生高昕瑜也說，我超級想帶爸爸媽媽來學校上廁所，因為超級乾淨都不會臭。
校長陳淨怡表示，由教育部補助及教育局提撥經費下，已完成校內第三梯老舊廁所改建，除了給學生舒適的校園環境外，藝術源流廁所結合三峽河生態意象，將廁所轉化為學校重要的教學環境，讓廁所也是教室，更是美感素養孕育的空間。