安溪國小改造「藝流廁所」　融入在地生態成另類教學空間

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安溪國小改造「藝流廁所」　融入在地生態成另類教學空間

記者孫唯容/新北報導

calendar_today2020-11-26 14:47:00

▲（圖/新北市教育局提供）
▲新北市三峽區安溪國小近日校園廁所改造完工，搖身一變成為學校課程及環境生態議題的課室，讓學生們大讚「廁所變美術館了」！（圖/新北市教育局提供）
新北市三峽區安溪國小近日校園廁所改造完工，嶄新的「藝術源流廁所」深受親師生的喜愛，讓原先的老舊廁所融入在地元素，搖身一變成為學校課程及環境生態議題的課室，讓學生們大讚「廁所變美術館了」！
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▲（圖/新北市教育局提供）
▲安溪國小讓如廁空間變成以三峽河溯源為主軸的藝術角落，藝流廁所從五樓就以三峽河上游滿月圓瀑布源頭為起點，隨著悠遠的細細流水，流經三峽各處直到鳶山腳下的安溪國小旁。（圖/新北市教育局提供）
安溪國小除了將老舊廁所重新改造並翻新外，更加入了在地元素，讓如廁空間變成以三峽河溯源為主軸的藝術角落，入口大型牆面設計，到廁間溫暖的木質調性，不僅明亮且通風，還有完整的故事性。
以安溪國小依山傍水，緊臨三峽河畔的優越地理位置，藝流廁所從五樓就以三峽河上游滿月圓瀑布源頭為起點，隨著悠遠的細細流水，流經三峽各處直到鳶山腳下的安溪國小旁，透過這樣的設計理念，讓學生了解自己生活的在地環境及鳥類生態如今學童們每天上廁所成為一件開心事，校方也將學生作品於此展示，成為美感教育融入生活的最佳場域。

一年級鄭慧芳老師認為，藝流廁所的三峽河在地主題相當明確，不僅讓師生有安全且舒適的生活環境，顏色選用也跳脫舊有思維，改採中性且明亮的色調，加上每層樓鳥類分布的呈現，對自然生態有興趣的孩子是不錯的學習角。

看見老廁所到藝流廁所的轉變，學生們給予高度的肯定，6年1班學生王品淳說，在畢業前能看到自己打掃的廁所從陰陰暗暗變得這麼漂亮，我會更認真打掃，因為想讓這麼美麗的藝術品讓更多人看見1年4班學生高昕瑜也說，我超級想帶爸爸媽媽來學校上廁所，因為超級乾淨都不會臭。
校長陳淨怡表示，由教育部補助及教育局提撥經費下，已完成校內第三梯老舊廁所改建，除了給學生舒適的校園環境外，藝術源流廁所結合三峽河生態意象，將廁所轉化為學校重要的教學環境，讓廁所也是教室，更是美感素養孕育的空間。
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