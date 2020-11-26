針對中共羅列「台獨頑固份子」洪孟楷：別對台灣指指點點
針對中共羅列「台獨頑固份子」洪孟楷：別對台灣指指點點
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-26 15:46:25
中共日前傳出朝研擬「台獨頑固份子」清單方向進行，並針對「涉獨言論囂張、頑固分子」，予以終身追責，行政院長蘇貞昌更傳出被點名是「頭號戰犯」。對此，國民黨立委洪孟楷今(26日)回應稱，中華民國有自己的法令規範，其他政府當局不需要對台灣指指點點。
據香港大公報報導，中共正研擬制定「台獨」頑固份子清單，對那些涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣的頑固分子，及其金主等主要支持者，採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據中國《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。而中國國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會上間接證實此事，甚至語出威脅稱破壞兩岸關係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，這筆帳是一定會清算的。對此，洪孟楷今向三立新聞透露，過去我們非常討厭民進黨把國內特定人士抹紅、扣紅帽子，那也一樣，我也沒辦法接受，且非常討厭國台辦這樣的方式扣國內政治人物任何帽子。洪孟楷直言，中華民國有自己的法令規範，其他政府當局不用對我們台灣指指點點，我想這是台灣2300萬人沒辦法接受的事情」。新聞來源為Newtalk 新頭殼