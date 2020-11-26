電信業者推出智慧居家服務 月付299起讓家庭升級智慧宅
電信業者推出智慧居家服務 月付299起讓家庭升級智慧宅
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-26 15:17:56
看準智慧家庭市場，電信業者今（26）日宣布，推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等五大生活場景的六大智慧宅解決方案，只要月付299元起，就能讓民眾家庭生活輕鬆升級。
根據研究機構Strategy Analytics最新研究報告指出，2021年全球智慧家庭相關裝置的消費者支出將達到620億美元；智慧家庭裝置市場將繼續以15％的年複合成長率攀升，2025年將達到880億美元。資策會產業情報研究所（MIC）「智慧音箱消費者調查」指出，21％消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達77％，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。遠傳電信今日宣布，以深耕多年的AIoT技術打造全方位智慧居家生態系。遠傳電信商品管理事業群資深副總經理杜偉昱表示，「遠傳電信本業強，服務更是『Beyond電信』，憑藉長期耕耘智慧家庭市場的經驗，深諳智慧家庭的應用情境，六大智慧宅解決方案就是要以科技滿足消費者讓生活更便利的需求。」
遠傳電信商品管理事業群協理黃奕瑛表示，全方位智慧居家生態系是以搭載Google助理的「遠傳智慧音箱」為核心，串聯多元智慧裝置，為各類智慧居家需求的消費者打造六大智慧宅解決方案，包含「大無線智慧宅」、「輕鬆入門款」、「豪華智慧家電組」、「智慧聲控娛樂」、「居家安全」以及「居家防災」等。
黃奕瑛指出，為體貼用戶，智慧音箱提供專屬便利服務，用戶可聲控查詢電信帳單、上網使用量及繳費紀錄，並以24小時客服專線與全台700多家門市為後盾，提供最安心的售後服務；用戶可加購「數位萬事通」24小時專家諮詢服務，解決上網設定及各項產品互聯問題；另外，根據遠傳市場調查，智慧音箱使用者最常使用的功能，如聽音樂、設提醒、問天氣、每日行程規劃、尋找解答等，這些功能智慧音箱也都支援。遠傳表示，「高速飆網智慧宅」方案於12月15日正式上市，12月14日（含）前預購，月付299元，就能0元帶走智慧音箱，再送智慧插座2個或智慧延長線1條。