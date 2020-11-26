增加收益 新光人壽鎖定6都獵地並開出2條件
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-26 16:42:41
新光金控今（26）日召開線上法說會，由於今年前9月持有的國際板債券提前贖回超過2500億元，影響到經常性收益率表現，未來新光人壽將持續買進不動產，主要鎖定6都，只要地點好，年化租金報酬率可達2.1%以上，具增值潛力及已有租約的商業不動產，投資「不設限」，以目前不動產比重6.8%來看，加碼1％、約310億元左右，還有極大加碼空間。至於金管會要求降低國外投資額度上限比率至39%，新壽已調整完畢，未來投資策略將增加擔保放款與不動產投資。
新光金今（2020）年前3季合併稅後淨利177億元，較去年同期衰退12.1%，每股稅後淨利（EPS）為1.38元。合併股東權益較前一季底提高4.7%，達2449.4億元，每股淨值18.41元。其中子公司新壽稅後獲利124.22億元，年衰退15.6%，但前9月處分股債資本利得達540億元，年成長31.3%，已超過2019年全年的489億元。同時，到目前為止金融資產未實現餘額，虧損負數都已轉正，而配合金管會要求，新壽國外股票第3季單季大減600億元，國內股票第3季單季減少260億元，合計國內外股票持股大減860億元。
也由於全球低利率，新壽2020年前9月資金成本雖下降到3.88%，年底預估可降到3.85%，比去年底下降12個基本點，但投資面的經常性收益率則從4.1%，9月底降至3.63%，主因國際板債券前9月贖回2500億元，影響經常性收益率表現，目前餘額剩約4000億元，明年再贖回壓力大減，預期再贖回約百億元。此外，新壽今年國內現金股利減少6億元，也使經常性收益減少。
至於金管會要求調降國外投資至39%已調整完成，新光金發言人暨資深副總徐順鋆表示，未來資金將持續轉進國內不動產，以增加經常性收益，主要鎖定6都，且年化租金報酬率2.1%以上，具有增值潛力、即時租金收益都是可能目標，投資「不設限」，以目前不動產比重為6.8%，只要加碼資金1%，就是310億元左右，也代表還有極大加碼空間，只是短期要達到10%不容易，一年增加1%也要看機會及標的。此外，新壽第3季減碼台股，未來仍會伺機投資台股，並將著重ESG概念、產業趨勢向上等2大族群，可機動實現獲利者將採覆蓋法項下，獲利便可進損益，若長期持有的股利型個股，則放FVOCI項下。同時，在新台幣升值壓力大之下，公司會努力去化現金，新台幣擔保放款部分也會增加企金擔保放款，有助人壽的資金去化。