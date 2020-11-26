修憲論壇／9成5民眾支持廢考監！吳崢：衣服不合身就該脫

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修憲論壇／9成5民眾支持廢考監！吳崢：衣服不合身就該脫

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-26 17:08:35

修憲論壇／9成5民眾支持廢考監！吳崢：衣服不合身就該脫
▲吳崢（左）說，現在的憲政體制就是穿著一套不合身的衣服，穿著很不舒服要把它脫掉。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）
《NOWnews今日新聞》即將在12月10日舉辦第二屆修憲論壇，以「年輕世代憲政藍圖與願景」為題，讓青年領袖發聲，勾勒希望的憲政未來。為了提前暖身，今（26）日與「老天鵝娛樂」合作，在世新大學舉辦修憲校園論壇，下半場論壇以「廢考試院=廢國考？—公務棋局中的定海神針」為題，探討台灣重大的行政體系變革。而在下半場討論結束後的線上民調，更有95%以上的人認為考試院、監察院應在修憲時廢除。
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本次校園論壇《NOWnews今日新聞》與以針砭時事著名的「老天鵝娛樂」合作，由老天鵝娛樂的知名實況主湯米主持，邀請立委邱顯智、二〇四六台灣憲政改革團體代表吳崢、知名法學網站法律白話文運動主編王鼎棫、臉書粉專「歷史哥澄清唬」，以及世新大學口傳系碩士班四年級關閎文、口傳系二年級顧晏甄2名學生代表，共同討論台灣的修憲解方。
時代力量立委邱顯智首先表達看法：「我是覺得應該廢啦！」考試院負責考試行政，考試委員只要經總統提名、國會同意，就也不用去立法院備詢，等於就是完全無法監督，孫中山先生設計了一個獨創的五權憲法，「他是學醫的，我是不知道他到底懂不懂，所以才獨步全球啊，因為根本沒人這樣做。」

他舉例，在2018年出現警察考試的舞弊制度，「那到底要不要重考？一直到委員都要換人了，才說決定重。」又像前檢察總長黃世銘的監聽案，哪怕都已經判刑了，但監察院還是投不過，不是說廢除了就沒有監察權、考試權，而是回歸監督。

▲邱顯智認為，台灣「獨步全球」的五權憲法應該被廢除。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）
▲邱顯智認為，台灣「獨步全球」的五權憲法應該被廢除。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）
二〇四六台灣憲政改革團體代表吳崢說，如果是三權，立法、行政、司法，故意去設計成更複雜的結構，權力之間的變化和牽制就變得非常多，現行就變成很沒有效率的制度，三權分立是經過人類歷史不斷演變下而造成的，五權憲法無用又沒有效率，還有很多問題的制度，「大家不要覺得改掉很花力氣，現在就是穿著一套不合身的衣服，穿著很不舒服要把它脫掉。」

口語傳播暨社群媒體學系碩士生關閎文也提到：「我的立場就是覺得應該廢！」三權分立就像是玩「剪刀石頭布」，多一個少一個都覺得很詭異，監察院的新聞是最少的，但基於監察不公開，這是可以理解的，也不代表它們沒在做事，反而是單獨把監察獨立為一個院是不合理的，他完全支持廢除考監，不是因為沒在做事，「它們可以是部、可以是會，但不用是院。」

臉書粉專「歷史哥澄清唬」歷史哥說明，這確實是歷史共業，這樣的制度應該是承襲中國的古代官制，權力授權來源是皇權，現在沒有皇權，權力授權來自人民，不過行政院長、監察院長不是直接選，是間接授權，導致他們會受到質疑，監察制度的運作不良要從幾個問題來看，像是酬庸問題和監督制衡的問題，「不過，我覺得只要能拉到國會，接受質詢應該也是可以被制衡的。」

▲歷史哥建議，考試院應該降編，而監察委員應該讓民選選出。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）
▲歷史哥建議，考試院應該降編，而監察委員應該讓民選選出。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）
歷史哥進一步表示，考監應該分開處理，很多國家都有類似考試院的存在，但應該降編，至於監察院的功能，「我們的立委真的太少了！」台東的立委和縣長一樣大，嘉義市的立委和嘉義市長管一樣多人，如果說以監察制度要如何完整，一定必須經投票選出、不可以有政黨且一期一任，「德國的威瑪共和也是被希特勒搞掉，所以『制度再美，運作起來都像鬼』，投了票，監察委員才有力量。」

法律白話文運動網站主編王鼎棫則指出，在討論廢考監之前應該要思考一下，修憲就跟拆房子一樣，不可能直接就拆了，要先看哪裡有問題，考監的職權都很重要，但可以不用是一個院，應該要回歸他本來出來的地方，考試院歸給行政院，往獨立機關去設置，而監察院歸給立法院，用預算制裁那些機關。
▲王鼎棫，在討論廢考監之前應該要思考一下，修憲就跟拆房子一樣，要先看哪裡有問題。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）
▲王鼎棫，在討論廢考監之前應該要思考一下，修憲就跟拆房子一樣，要先看哪裡有問題。（圖／記者葉政勳攝,2020.11.26）
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