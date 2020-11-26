修憲論壇／9成5民眾支持廢考監！吳崢：衣服不合身就該脫

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時代力量立委邱顯智首先表達看法：「我是覺得應該廢啦！」考試院負責考試行政，考試委員只要經總統提名、國會同意，就也不用去立法院備詢，等於就是完全無法監督，孫中山先生設計了一個獨創的五權憲法，「他是學醫的，我是不知道他到底懂不懂，所以才獨步全球啊，因為根本沒人這樣做。」
他舉例，在2018年出現警察考試的舞弊制度，「那到底要不要重考？一直到委員都要換人了，才說決定重。」又像前檢察總長黃世銘的監聽案，哪怕都已經判刑了，但監察院還是投不過，不是說廢除了就沒有監察權、考試權，而是回歸監督。
二〇四六台灣憲政改革團體代表吳崢說，如果是三權，立法、行政、司法，故意去設計成更複雜的結構，權力之間的變化和牽制就變得非常多，現行就變成很沒有效率的制度，三權分立是經過人類歷史不斷演變下而造成的，五權憲法無用又沒有效率，還有很多問題的制度，「大家不要覺得改掉很花力氣，現在就是穿著一套不合身的衣服，穿著很不舒服要把它脫掉。」
口語傳播暨社群媒體學系碩士生關閎文也提到：「我的立場就是覺得應該廢！」三權分立就像是玩「剪刀石頭布」，多一個少一個都覺得很詭異，監察院的新聞是最少的，但基於監察不公開，這是可以理解的，也不代表它們沒在做事，反而是單獨把監察獨立為一個院是不合理的，他完全支持廢除考監，不是因為沒在做事，「它們可以是部、可以是會，但不用是院。」
臉書粉專「歷史哥澄清唬」歷史哥說明，這確實是歷史共業，這樣的制度應該是承襲中國的古代官制，權力授權來源是皇權，現在沒有皇權，權力授權來自人民，不過行政院長、監察院長不是直接選，是間接授權，導致他們會受到質疑，監察制度的運作不良要從幾個問題來看，像是酬庸問題和監督制衡的問題，「不過，我覺得只要能拉到國會，接受質詢應該也是可以被制衡的。」
歷史哥進一步表示，考監應該分開處理，很多國家都有類似考試院的存在，但應該降編，至於監察院的功能，「我們的立委真的太少了！」台東的立委和縣長一樣大，嘉義市的立委和嘉義市長管一樣多人，如果說以監察制度要如何完整，一定必須經投票選出、不可以有政黨且一期一任，「德國的威瑪共和也是被希特勒搞掉，所以『制度再美，運作起來都像鬼』，投了票，監察委員才有力量。」
法律白話文運動網站主編王鼎棫則指出，在討論廢考監之前應該要思考一下，修憲就跟拆房子一樣，不可能直接就拆了，要先看哪裡有問題，考監的職權都很重要，但可以不用是一個院，應該要回歸他本來出來的地方，考試院歸給行政院，往獨立機關去設置，而監察院歸給立法院，用預算制裁那些機關。